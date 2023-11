Miss France 2024 : voici la candidate régionale qui a le mieux réussi le test de culture générale 

Les candidates au titre de Miss France 2024 ont passé la traditionnelle épreuve du test de culture générale. Et les résultats ont été dévoilés. Voici la candidate régionale qui a obtenu la meilleure note.

Pendant leur voyage de préparation en Guyane, les 30 prétendantes au titre de Miss France 2024 ont planché sur le fameux test de culture générale, comme le veut la tradition. Elles ont dû répondre à plusieurs questions portant sur l'actualité, l'histoire-géographie, l’anglais, mais aussi sur la logique. Pour la première fois, les Miss ont également été soumises à une dictée.

Cindy Fabre, la nouvelle directrice du concours, a annoncé que la moyenne générale se situait autour de 30 points sur 60, assurant que «ce test n'était pas facile». Mais qui a eu la meilleure note ? Eh bien c’est Adeline Vetter, Miss Alsace. Originaire de Rossfeld (Bas-Rhin), la jeune femme a obtenu 42,5 points sur 60.

«Cela me paraissait être un challenge un peu compliqué et je suis très fière de l'avoir réussi. Ça donne du peps et de la motivation, même si je l'ai tous les jours. C'est une sensation qui fait du bien», a-t-elle réagi auprès de Télé-Loisirs. La Miss de 27 ans, qui est pharmacienne de formation, espère toutefois «ne pas devenir la bonne élève insupportable aux yeux de tous».

suivie par Miss Limousin et Miss Roussillon

Agathe Toullieu, Miss Limousin, arrive deuxième du classement avec un total de 40 points sur 60, ex æquo avec Miss Roussillon, Élise Aquilina. Le podium est complété par Noa Dutitre, Miss Champagne-Ardenne, qui a quant à elle obtenu 37 points sur 60.

Cette année, l’élection Miss France 2024 aura lieu le 16 décembre, au Zénith de Dijon. L’heureuse élue succédera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot, élue Miss France 2023.