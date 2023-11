«Nous avons tout mis dans ce film» : Margot Robbie répond aux rumeurs annonçant la suite de «Barbie»

La comédienne australienne Margot Robbie, actrice principale et productrice du film «Barbie», ne compte pas endosser à nouveau le rôle de la célèbre poupée.

Malheureusement pour les fans, il n’y aura pas de «Barbie 2», en tout cas avec Margot Robbie à l’affiche. La star a mis fin aux rumeurs dans une interview accordée à Associated Press, lors de l'événement Power of Women de Variety.

«Je pense que nous avons tout mis dans ce film. Nous ne l'avons pas conçu pour être une trilogie ou quoique ce soit», a assuré l’actrice australienne, également productrice de la comédie à l’énorme succès, réalisée par Greta Gerwig.

«Pour qu'un film marche, ce n'est pas nécessaire que ce soit une suite, un prequel ou un remake. Cela peut être totalement original, a-t-elle poursuivi. Ce n’est pas parce qu’il y a un rôle principal féminin que le succès ne sera pas au rendez-vous, une idée reçue qu’ont encore beaucoup de gens.»

“Barbie 2”? Margot Robbie on whether there will be a sequel to her summer hit. She produced and starred in Greta Gerwig’s film, which made over $1.4 billion at the box office. pic.twitter.com/x6dsIOq3iJ

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 17, 2023