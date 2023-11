Kelly Slater : le champion a dévoilé le nom de son film de surf préféré, il est français et totalement inattendu

A l’occasion de sa participation au podcast de Steve-O, figure bien connue de l’émission Jackass, Kelly Slater a confié que son film de surf préféré n’était autre que «Brice de Nice», avec Jean Dujardin.

Un grand fan de Brice. Considéré comme le meilleur surfer au monde, Kelly Slater a fait une improbable révélation en octobre dernier à l’occasion de sa participation au podcast de Steve-O, membre incontournable de l’émission Jackass. Le maître des vagues, sacré onze fois champion du monde, a révélé au fil de leur conversation le nom de son film de surf favori. Et loin d'être un film d'action ou un documentaire, il s’agit de «Brice de Nice» avec Jean Dujardin, Bruno Salomone et Clovis Cornillac.

Interrogé sur sa participation à la série «Baywtach : Alerte à Malibu», dans les années 1990, le sportif a en effet profité de ce moment pour s’offrir une digression et partager ce coup de cœur cinématographique pour le moins étonnant.

«C'est tordu, mais c'est le meilleur film de surf»

Dans cette séquence, qui a refait surface le week-end dernier à la faveur d'un savoureux montage signé Surf progress, avant d’être repris par la page de fans de Jean Dujardin, le sportif de 51 ans a fait une promotion d’enfer au film de James Huth, sorti en 2005. Pour mémoire, le film avait enregistré plus de 4 millions d'entrées en France.

«Il y a un film incroyable, une comédie drôlement scénarisée sur le surf qui s'appelle 'Brice de Nice'. C'est un film français», explique ainsi Kelly Slater, invitant chaleureusement Steve-O à le visionner.

Pour lui mettre l’eau à la bouche, Kelly Slater s’est alors lancé dans un résumé du film. «Ce mec vit en Méditerranée et il veut être surfer», raconte-t-il, avant de dépeindre l’hilarante scène d’ouverture. «Tu le vois assis sur sa planche attendant une vague et il y a comme une femme âgée avec un bonnet qui fait la brasse à côté. On voit qu'il n'y a même pas une ondulation de vague sur la mer. Le mec est juste là, assis, à rêver et il découvre qu’à l’autre bout de la France, du côté de l’Atlantique, il y a une bonne vague, alors il y va», détaille-t-il.

Visiblement, «Brice de Nice» a marqué l’athlète au point qu’il l’érige au rang de meilleur film de surf, devant d'autres classiques du genre, à l'instar de «Point Break», avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, sorti en 1991 ou encore «Chasing Mavericks», inspiré par l'histoire vraie du surfeur Jay Moriarity, sorti en 2012 avec Gerard Butler.

Mais dans le cœur de Kelly Slater, Brice fait la course en tête. «C'est vraiment un peu bizarre. C'est tordu, mais c'est le meilleur film de surf que j'ai jamais vu», conclu le champion, de 51 ans, qui ne manque assurément pas d’humour.