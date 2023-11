The Boys : un nouveau spin-off se déroulant au Mexique va voir le jour

Selon une information exclusive du site américain Deadline, un nouveau spin-off de «The Boys» se déroulant au Mexique est actuellement en développement pour Prime Video. Gael Garcia Bernal et Diego Luna figurent parmi les producteurs exécutifs, et pourraient y incarner des rôles secondaires.

Un univers qui ne cesse de s'étendre. Rien ne semble pouvoir arrêter «The Boys» depuis son lancement en juillet 2019 sur Prime Video. Alors que la saison 4 de la série originale est attendue dans le courant de l’année 2024, et que les spin-off que sont la série d’animation «The Boys présentent : Les Diaboliques» et «Gen V» ont réussi à séduire les téléspectateurs au-delà de toutes les espérances, un nouveau projet de série dérivée, intitulée «The Boys : Mexico», est actuellement en développement, rapporte le site américain Deadline.

C’est Gareth Dunnet-Alcocer, qui a signé le scénario de «Blue Beetle» qui sera chargé de l’écriture. Les comédiens Gael Garcia Bernal («Mozart in the jungle») et Diego Luna («Andor»), des amis de longue date originaires du Mexique, figurent sur la liste des producteurs exécutifs. Et pourraient incarner des rôles secondaires à l’écran. Aucun autre détail n’a été dévoilé pour le moment, le projet étant maintenu dans le plus grand secret du côté de Prime Video.

Adaptation du comics créé par Garth Ennis et Darick Robertson, «The Boys» suit l’histoire de Hughie Campbell, un jeune homme dont la petite amie est pulvérisée par un super-héros prénommé A-Train, connu pour sa vitesse supersonique. Traumatisé, il décide de se venger, avant de comprendre que la bande de super-héros connu sous le nom des Seven est protégée par la multinationale surpuissante Vought. C’est alors qu’il fait la rencontre de Billy Butcher, un homme à la tête d’un groupe d’humains souhaitant supprimer le plus dangereux et terrifiant des super-héros, Homelander. Et mettre à bas la société Vought.