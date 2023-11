Fallout : les premières images de la série dévoilées

Les premières images de l’adaptation en série télévisée du jeu vidéo «Fallout» viennent d’être dévoilées par Prime Video. Et permettent de constater la volonté des créateurs de retranscrire à l’écran certains éléments clefs de la saga sur console le plus fidèlement possible.

L’optimisme domine. Après les adaptations réussies de «Super Mario Bros» au cinéma, ou de «The Last of Us» et «Halo» en série télévisée, c’est au tour de «Fallout» de passer de la console au petit écran avec la fiction éponyme attendue sur Prime Video le 12 avril 2024. La plate-forme de streaming vient de dévoiler les premières images de la série pilotée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, et produite par Jonathan Nolan (qui réalise les trois premiers épisodes) et Lisa Joy.

© Prime Video © Prime Video © Prime Video © Prime Video © Prime Video © Prime Video

Le jeu «Fallout» se déroule dans un monde post-apocalyptique où l’humanité a été décimée par une guerre nucléaire globale. Une partie de la population a réussi à trouver refuge dans des abris anti-atomiques souterrains où ils se trouvent à l’abri des radiations et des contaminations qui ont durablement modifié la vie à la surface de la Terre. Sur console, les joueurs incarnent des personnages contraints de s’extraire de ces abris afin d’explorer le monde pour une mission sauvetage.

Dans la série, la comédienne Ella Purnell («Yellowjackets») incarnera Lucy, habitante d’un abri courageuse et volontaire dont les valeurs vont être mises à l’épreuve que les êtres qui lui sont chers se retrouvent menacés. Kyle MacLachlan («Twin Peaks») sera Hank, le père de Lucy et superviseur de leur abri qui souhaite changer le monde de manière positive. Aaron Moten incarnera Maximus, un jeune soldat membre de la Confrérie d’Acier persuadé que leur mission est de faire respecter la loi et l’ordre dans les régions dévastées. Walton Goggins interprètera le Goule, un survivant défiguré pragmatique et sans pitié qui sème la terreur sur les terres dévastées.