Game of Thrones : Nikolaj Coster-Waldau rejoint le casting d'une nouvelle série épique

Selon le site américain Deadline, Nikolaj Coster-Waldau («Game of Thrones») vient de rejoindre le casting de la série «King and Conqueror». Celle-ci suivra la rivalité entre Harold Godwinson et le duc de Normandie Guillaume le Conquérant qui culminera avec la bataille d’Hastings en 1066.

Il est de nouveau prêt à chevaucher. Le site américain Deadline annonce que le comédien Nikolaj Coster-Waldau - connu pour avoir incarné le personnage de Jamie Lannister dans «Game of Thrones» - sera présent au casting de la série «King and Conqueror», pilotée par Michael Robert Johnson («Sherlock Holmes»). Il y donnera la réplique à James Norton («Happy Valley») dans cette fiction centrée sur la rivalité entre Harold Godwinson et le duc de Normandie Guillaume le Conquérant pour s’emparer de la couronne d’Angleterre. Une opposition historique qui atteindra son paroxysme lors de la bataille d’Hastings le 14 octobre 1066.

En plus d’incarner le rôle de Guillaume le Conquérant, Nikolaj Coster-Waldau s’occupera de la mise en scène d’un épisode, et sera à la production exécutive de cette série dont le tournage est prévu pour débuter dans le courant de l’année 2024. En plus de décrire les événements qui mèneront à la guerre entre les deux factions, «King and Conqueror» ambitionne de dévoiler les personnalités des deux protagonistes, et la manière dont ils se sont retrouvés en position de succéder à Edouard le Confesseur après la mort de ce dernier en janvier 1066.

«Nous sommes ravis de travailler avec James, Nikolaj, Baltasar, et l’ensemble de l’équipe créative de 'King and Conqueror', une série révolutionnaire avec des talents de classe mondiale», a commenté Lindsey Martin, une des responsables de CBS Studios, dans un communiqué. «Le scénario de Michael (Robert Johnson) propose une vision nouvelle et audacieuse de cette histoire qui a près de 1.000 ans, mais qui aborde des thèmes toujours pertinents aujourd’hui. Nous sommes incroyablement fiers de ce que l’équipe a réalisé, et sommes impatients de voir le résultat prendre forme à l’écran avec notre casting de stars», a-t-elle ajouté.