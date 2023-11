Toutânkhamon : le plus célèbre des pharaons au cœur d’une expérience immersive prometteuse 

A partir du 3 février prochain, l’expérience immersive Toutânkhamon proposera de plonger, entre enquête et histoire, au cœur de l’une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, celle du tombeau du célèbre pharaon, en 1922 par Howard Carter. La billetterie ouvre ce jeudi 30 novembre.

Une plongée immersive, ludique et pédagogique au cœur du tombeau reconstitué de Toutânkhamon. Telle est l'ambition de «Toutânkhamon l'expérience immersive», qui ouvrira ses portes le 3 février prochain sur 3.000 m2 au sein des Galeries Montparnasse (15e). Un projet pharaonique, mêlant enquêtes, énigmes et histoire, qui s'annonce prometteur.

Trois ans ont été nécessaires à la conception de cette aventure qui entraînera le grand public dans les pas de l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, celle du tombeau de Toutânkhamon par Howard Carter en 1922, dans la Vallée des rois, à Louxor. Une découverte historique à laquelle va participer, près d'un siècle plus tard, le grand public en rejoignant l'équipe de l'archéologue britannique.

Une enquête ludique et plus encore

Comme à l'époque, ils seront d'abord accueillis «dans un village d'explorateurs des années 1920 en pleine Vallée des rois, au bruit des pioches et où les travailleurs se bousculent, puis dans la tente d'Howard Carter, où l'archéologue les sollicitera pour l'aider dans sa mission», explique, Michel Eli, qui dirige et coordonne cette expédition immersive voulue ludique mais également éducative.

Dotés d'un plan du tombeau, ils déambuleront ensuite à leur guise dans l'ultime demeure de Toutânkhamon reconstituée pour l'occasion, avec pour mission de découvrir le trésor du plus célèbre pharaon, en répondant à de nombreuses énigmes et en dénouant les mystères qui entourent la vie et la mort du jeune pharaon, décédé dans des circonstances encore incertaines, à l'âge de 19 ans après être monté sur le trône enfant vers 1336 avant J.C.

Au fil de cette expérience, le public découvrira les nombreux trésors qu'abritait le tombeau. Une collection de plus de 1.000 pièces et objets reconstitués à l'identique dans les ateliers du Caire, émailleront en effet ce parcours. Et pour cause, contrairement aux tombeaux d'autres pharaons dont un grand nombre a été pillé, la sépulture de Toutânkhamon était restée inviolée jusqu’à la découverte de l’archéologue britannique, révélant des trésors inestimables.

Pour évoluer dans leur mission, les visiteurs seront aidés de comédiens qui camperont les personnages ayant véritablement entouré Howard Carter lors de sa découverte : spécialistes des hiéroglyphes ou de la momification, ou encore la fille de Lord Carnarvon, le célèbre mécène de l'archéologue britannique.

Le jeu au service de la culture

Une approche ludique et historique qui tient particulièrement à cœur à Michel Eli. «Mon crédo est de théâtraliser la culture et d'offrir une approche accessible aux familles», souligne ce dernier, à qui l'on doit déjà plusieurs rendez-vous d'envergure, de l'escape-game du Parc des Princes à celui de l'Opéra Garnier, en passant par la production des expositions phares «Toutânkhamon, le trésor des pharaons» et «Ramsès et l'or des pharaons», présentées avec succès à la Villette.

«Il n'y a rien de plus casse-pied qu'une toile sur un mur blanc. On a voulu proposer d'entrer à l'intérieur de la toile. C'est comme si vous aviez 15 acteurs dans une exposition», poursuit ainsi Michel Eli, pour qui la véracité historique a été capitale. «Le public va apprendre énormément de choses sur cette découverte, beaucoup plus que dans une exposition traditionnelle, mais ce ne sera pas Disney pour autant», souligne-t-il.

Le parcours comme la collection d'objets représentés ont été supervisés par Bénédicte Lhoyer, docteur en égyptologie. Et, aucun souci du détail n'a été épargné. Pour l'anecdote, le masque mortuaire de Toutânkhamon a été reproduit à l'identique jusqu'à l'accroc laissé accidentellement par l'équipe d'Howard Carter en 1922, lors de la découverte. Une aventure historique à laquelle le public pourra participer dès l'année prochaine, et dont la billetterie ouvre ce jeudi 30 novembre.

«Toutânkhamon, l'expérience immersive», à partir du 3 février 2024, Galeries Montparnasse, 22 rue du Départ, Paris 15e. Tarif : 32 € (adulte), 28 € (jusqu'à 14 ans).