The Boys, saison 4 : le chaos règne dans le premier teaser

Le premier teaser de la saison 4 de «The Boys» vient d'être publié. Les fans y retrouvent un Homelander plus dérangé que jamais, la première apparition de Jeffrey Dean Morgan, ainsi que les nouveaux Supes, Sister Sage et Firecracker.

Choisir son camp. La saison 4 de «The Boys» va prendre un tournant politique si on en croit le premier teaser explosif dévoilé par Prime Video. La dernière fois qu’on avait eu affaire à la série, la bande des Boys faisait face aux conséquences du face-à-face entre Homelander et Soldier Boy, tandis que Victoria Neuman, qui possède secrètement des pouvoirs lui permettant de manipuler le flux sanguin de n’importe quel individu pour lui faire exploser la cervelle, se positionnait pour hériter du poste de vice-présidente des États-Unis d’Amérique.

Les premières images de ce quatrième chapitre laissent entendre que la tension entre les partisans de Homelander et ceux de Starlight va encore monter d’un cran. Cette dernière apparaît sans son costume, elle qui vient de rejoindre les rangs des Boys dans leur combat contre la toute-puissance de Vought, et la folie psychotique de Homelander qui, de son côté, apparaît couvert de sang et plus dérangé que jamais dans cette bande annonce.

Les autres images marquantes voient les premières apparitions des nouveaux Supes, Sister Sage et Firecracker, d'une fillette effrayante possédant des mini-aliens dans la bouche, un autre Supe capable de se dédoubler, un ver mystérieux se promenant dans le crâne de Billy Butcher, ainsi que l’entrevue de ce dernier avec le personnage inconnu incarné par Jeffrey Dean Morgan. On a également hâte de voir comment les événements de «Gen V», le spin-off de la série, va venir impacter cette saison 4 de «The Boys» dont le lancement est prévu dans le courant de l’année 2024.