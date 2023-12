Halo : une première bande annonce bourrée d'action pour la saison 2

Malgré un lancement perturbé par le mouvement de grève à Hollywood, la saison 2 de «Halo» se dévoile dans une bande annonce à couper le souffle dans laquelle on retrouve Pablo Schreiber dans le rôle du major John-117. Le retour de la série est attendu le 8 février prochain.

Un tournant décisif. C’est le 8 février prochain que les fans de «Halo» pourront retrouver leur série préférée sur Paramount+ - accessible en France via myCANAL - avec une saison 2 qui, à en croire la bande annonce, s’annonce absolument passionnante. Celle-ci promet d’être beaucoup plus riche en scènes d’action que la première. Avec le retour de Pablo Schreiber dans le rôle du major John-117 qui, à la fin de la saison 1, voyait l’intelligence artificielle Cortana prendre possession de son corps pour lui venir en aide… ou pas.

La saison 2 verra le héros «mener son équipe de soldats d’élite contre la menace alien connue sous le nom de Covenant. Après les événements choquants qui se sont produits sur une planète dévastée, John ne peut se défaire du sentiment que sa guerre est en passe de changer du tout au tout et va prendre des risques inconsidérés pour prouver ce que personne d'autre ne veut croire – que le Covenant prépare une attaque sur le bastion le plus solide des forces humaines. Alors que la galaxie est sur le point de basculer, John embarque dans un périple afin de trouver les clefs permettant de sauver l’humanité, ou de mener à son extinction», précise la présentation officielle.

À noter que la saison 2 sera composée de 8 épisodes, et que les deux premiers seront accessibles dès son lancement le 8 février. En plus du retour du Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Fiona O’Shaughnessy, ou encore Tylan Bailey dans leurs rôles respectifs, la série accueillera James Ackerson et Cristina Rodlo au casting.