House of the Dragon : la guerre menace de ravager Westeros dans le premier teaser de la saison 2

Le premier teaser de la saison 2 de «House of the Dragon», qui vient d’être publié par HBO Max, laisse entrevoir les prémices d’une guerre sanglante entre les armées de Rhaenyra Targaryen et les partisans de son demi-frère, Aegon II Targaryen.

Ça va être le feu ! Le premier teaser de la saison 2 de «House of the Dragon» dévoilé par HBO Max n’a pas déçu les fans. Au contraire. La promesse est qu’une bataille épique s’apprête à débuter entre les troupes de Rhaenyra Targaryen, qui avait été désignée comme l’unique héritière du trône de Westeros par son père Viserys Ier alors qu’elle n’était qu’une jeune fille. Et celles d’Aegon II Targaryen, son demi-frère né des amours de son père avec Alicent Hightower parachuté à la tête du royaume des Sept Couronnes à la mort du souverain.

«Il n’y a pas de guerre plus détestable pour les Dieux qu’un conflit fratricide», lance Rhaenyra dans le teaser. «Rien n’est plus sanglant qu’une guerre de dragons», renchérit sa tante, Rhaenys Targaryen. Dragons, armées déployées, face-à-face épique, morts violentes, trahisons, etc. tous les ingrédients qui ont fait le succès de «Game of Thrones», et de la première saison de «House of the Dragon», semblent réunis dans ce deuxième chapitre qui, rappelons-le, ne comprendra que 8 épisodes (au lieu de 10 pour le premier).

Adaptation du livre «Fire & Blood» publié par George R.R. Martin en 2018, «House of the Dragon» se concentre sur la guerre de succession qui a déchiré la famille Targaryen près de deux siècles avant les événements de la série originale. La saison 2 est attendue sur la plate-forme de streaming HBO Max – qui devrait être officiellement lancée en France au même moment – au début de l’été 2024.