The Office : Emily Blunt a été la cible des fans de la série au début de sa relation avec John Krasinsky

Invitée d’un podcast du site américain Variety, Emily Blunt a confié que son époux, John Krasinsky, était régulièrement interpellé dans la rue par des fans de la série «The Office» qui aimeraient qu’il soit en couple avec la comédienne qui partageait l’affiche de la série avec lui.

Une drôle de situation. De 2005 à 2013, John Krasinsky était l'un des visages incontournables de la série «The Office» dans laquelle son personnage, Jim, finissait par épouser Pam, la secrétaire dont il était l’ami, avant de devenir son amant.

Invitée d’un podcast diffusé sur le site américain Variety, Emily Blunt, qui est mariée à John Krasinsky depuis 2010 et avec lequel elle a eu deux enfants, explique que ce dernier est régulièrement interpellé par les fans de la série. Ces derniers lui confient qu’ils aimeraient le voir en couple avec Jenna Fischer, la comédienne qui incarne Pam à l’écran et qui est mariée au scénariste/réalisateur Lee Kirk depuis 2010, et qui est, elle aussi, mère de deux enfants.

«Quand je marche avec lui, les gens continuent de lui crier : 'J’aimerais que tu sois avec Pam'. Ils demandent : 'Où est Pam ?'. Et je suis là : 'Elle n’est pas là'. (…) On adore Jenna, elle fait partie de nos amis les plus proches», s’amuse Emily Blunt. En 2020, Jenna Fischer avait elle-même évoqué cet étrange attachement des fans à la relation entre Pam et Jim, et le fait que «des gens ne comprennent pas que nous ne sommes pas un couple dans la vraie vie».

«Je ne sais pas comment leur expliquer, car c’est un peu comme dire à un enfant que le Père Noël n’existe pas», expliquait-elle dans un épisode du podcast «An Oral History of The Office» animé par Brian Baumgartner, l’interprète de Kevin Malone dans la série.