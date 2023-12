Kiss : le groupe de rock dévoile les avatars qui vont lui succéder

A la fin de leur ultime concert, les membres du célèbre groupe de rock Kiss ont présenté les avatars numériques qui vont désormais les représenter sur scène.

Comme ABBA, le groupe Kiss se transforme en avatars. A la fin de son ultime concert, donné à New York ce samedi dans le cadre de sa tournée d’adieu «End of the road», le mythique groupe de rock américain a en effet présenté les clones numériques qui vont lui succéder.

A la fin du show, sur la scène du Madison Square Garden, les avatars du quatuor – les fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons, ainsi que le guitariste Tommy Thayer et le batteur Eric Singer –, ont joué le titre «God Gave Rock And Roll To You», puis la phrase «A new era begins» («Une nouvelle ère commence») est apparue sur l’écran.

Ces clones numériques, aux allures de super-héros, ont été mis au point par Industrial Light & Magic (ILM), l'entreprise d'effets spéciaux fondée par George Lucas (Star Wars), et la société de divertissement suédoise Pophouse Entertainment, qui est déjà à l'origine du spectacle numérique d' ABBA, donné à Londres.

la jeunesse éternelle

«La transformation du groupe en avatars assurera son immortalisation, tout en repoussant les limites des performances rock and roll, comme Kiss l'a fait tout au long de sa carrière», a déclaré dans un communiqué l'entreprise suédoise.

Grâce à cette technologie, «nous allons pouvoir être éternellement jeunes et éternellement emblématiques, et aller dans des endroits dont nous n'avions jamais rêvé auparavant», a affirmé de son côté Gene Simmons, soulignant que Paul Stanley va pouvoir «sauter plus haut qu'il ne l'a jamais fait.»

Pour l’heure, aucune date de concert n’a été dévoilée. Formé il y a 50 ans, en 1973, le groupe de glam-metal, à qui l'on doit notamment le tube «I was made for lovin' you», a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde.