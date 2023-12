Michael B. Jordan : l'acteur emboutit sa Ferrari dans un accident à Hollywood

La star de la saga Creed, Michael B. Jordan, a embouti sa luxueuse Ferrari samedi soir, dans un autre véhicule, à Hollywood.

Des dégâts matériels. Dans la nuit du samedi 2 décembre, l'acteur Michael B. Jordan a percuté avec sa Ferrari un autre véhicule sur Sunset Boulevard, à Hollywood, selon les informations de TMZ. L'accident aurait eu lieu aux alentours de 23H30, note le site américain, qui a partagé des photographies du bolide. Ce dernier, une Ferrari 296 GTB, a en revanche été fortement abîmé à l'avant droit, après avoir embouti un SUV qui se trouvait sur la voie.

