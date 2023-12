Noël 2023 : Harry Potter, Les Simpsons, Tom Sawyer… voici les meilleurs cadeaux Pop culture à offrir ou à se faire offrir

Dessins animés, films, objets cultes… La pop culture est désormais un large domaine et une source d'idées cadeaux quasiment inépuisable pour Noël.

maxi 45 tours générique tom sawyer

«Il est toujours prêt pour tenter l’aventure, avec ses bons copains…» Diffusé en France dans Récré A2 dans les années 1980, Tom Sawyer a marqué toute une génération. Et ça tombe bien car l'éditeur français Diggers factory sort le générique en format Maxi 45 tours. Au-delà de la chanson, facilement trouvable sur le Web, il s'agit d'un bel objet, avec la pochette d'époque, que l'on pourra facilement poser sur une étagère. D'autres titres sont également proposés, en fonction de votre style et de vos souvenirs, comme «Denver, le gentil dinosaure» ou encore «Cat's eyes».

45 tours maxi Tom Sawyer, Candy ou Denver le dernier dinosaure, Diggers Factory, 17 € le vinyle

Pull de Noël Rick & Morty

Quitte à acheter un pull de mauvais goût, autant choisir une excellente série d'animation. Ce pull de noël Rick & Morty vous fera immédiatement basculer dans la dimension des geeks plein de style. Ou pas. Enfin, c'est à vous de voir. Et si vous voulez pousser le vice encore plus loin, sachez que Celio propose également des chaussettes tout aussi voyantes.

Pull de Noël Rick & Morty, Celio, 35,99 €

La Banque Gringotts en Lego

Difficile de résister à cet incroyable set Lego qui met en scène la fameuse banque Gringotts de la saga Harry Potter. Tout y est retranscrit dans le détail. La façade est ainsi délicieusement tordue, le hall d'entrée est majestueux à souhait et on peut même descendre dans les souterrains via les voies ferrées pour accéder aux chambres fortes. Evidemment, le dragon Pansedefer ukrainien est de la partie et il pourra être installé au sommet de la banque, pour un effet total.

La banque Gringotts d'Harry Potter, Lego, 429,99 €

montre Swatch Simpsons

Un délice sucré qui donne l'heure, c'est un peu le concept de cette montre Swatch tout droit sorti de l'univers des Simpsons. Aucun doute possible, le porteur de cette montre à quartz est forcément un fan de la famille américaine et des célèbres donuts au glaçage rose pailleté, les préférés d'Homer. Pour 10 euros de plus, cette montre existe également dans une version qui permet le paiement sans contact. Pour s'offrir des friandises ?

Montre Simpsons «Seconds of sweetness», Swatch, 105 €

Figurine Sinok des Goonies

Avis aux grands enfants. Cette figurine rappellera d'excellents souvenirs à ceux qui ont grandi dans les années 1980. Tirée des Goonies, elle représente Sinok, le frère mal-aimé de la famille Fratelli. Le moment où il déchire sa veste pour afficher son t-shirt Superman est encore gravé dans bien des mémoires, et le fan qui sommeille en vous sera comblé.

Figurine Sinok des Goonies, McFarlane Toys, 32,99 €

veste Teddy Renault 5

La Renault 5 est une voiture qui a marqué des générations de conducteurs. Immense succès pour le fabricant automobile, elle est devenue une icône et il n'est donc pas surprenant que des produits dérivés aient fait leur apparition. Sur la boutique officielle, il y a de quoi trouver son bonheur, notamment avec ce Teddy de belle qualité, à la sobriété exemplaire, en phase avec cette voiture discrète mais terriblement attachante.

Teddy Renault 5, 135 €

duo de Figurines Funko «L'étrange noël de monsieur Jack»

Jack et Sally réunis ? Grâce à la magie de Funko Pop, les deux personnages de «L'étrange Noël de Monsieur Jack» arborent leur plus belle tenue de Noël dans ce coffret réunissant les deux figurines. Et même si c'est la première fois que les deux habitants de Halloween Town célèbrent cette fête, ils ont plutôt fière allure.

Duo de figurines «L'étrange Noël de Monsieur Jack», Funko Pop, 30 €