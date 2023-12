Jamie Foxx confirme avoir frôlé la mort en avril dernier

Récompensé lundi 4 décembre à l'occasion d'une cérémonie organisée par la Critics Choice Association, Jamie Foxx est revenu dans son discours sur son hospitalisation en urgence en avril dernier, confirmant avoir frôlé la mort.

Un épisode traumatique désormais derrière lui. Alors que l’acteur a été récompensé hier lors de la «Celebration du cinéma et de la télévision »organisée par la Critics Choice Association, Jamie Foxx a longuement pris la parole.

A l’occasion de cette première apparition publique officielle depuis son hospitalisation en urgence au printemps dernier, l’acteur oscarisé est revenu sur ce tragique épisode, confiant avoir vraiment frôlé la mort. «Je ne souhaiterais pas ce que j’ai vécu à mon pire ennemi parce que c’est dur quand c’est presque fini… quand on voit le tunnel. J’ai vu le tunnel – je n’ai pas vu la lumière», a ainsi expliqué l’acteur.

(WATCH) Jamie Foxx makes first Hollywood appearance since mystery illness: “Saw the tunnel - I didn't see the light” https://t.co/ALIAvxjexj | #CriticsChoice pic.twitter.com/ILrMUZwobe

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 5, 2023