Spider-Man Noir : Steve Lightfoot (The Punisher) en charge de piloter la série

Le site américain Variety a confirmé le recrutement de Steve Lighfoot (The Punisher) au poste de showrunner de l’adaptation en série live-action de «Spider-Man Noir», le comics développé par le scénariste français Fabrice Sapolsky en 2008.

Le Spider-Verse n’en finit plus de tisser sa toile. Après la mise en chantier de la série «Silk : Spider Society» pilotée par Angela Kang (The Walking Dead) en novembre 2022 – un projet qui peine à se relancer depuis la fin de la grève à Hollywood – Prime Video poursuit son association avec Sony Pictures dans le développement de l’univers de Spider-Man, cette fois avec l’adaptation en série live-action de «Spider-Man Noir», le comics créé par David Hine et Marko Djurdjevic, sur une idée originale du scénariste français Fabrice Sapolsky, en 2008. Le site américain Variety vient de confirmer le recrutement de Steve Lightfoot, l’homme derrière la série «The Punisher» chez Marvel Televisions et Netflix, au poste de showrunner. Signe que le projet avance à grand pas.

Le comics «Spider-Man Noir» imagine une version alternative de Peter Parker évoluant dans le New York des années 1930, avec des intrigues dignes des romans noirs de l’époque. Cette variation de Spider-Man est déjà apparue dans le film «Spider-Man : Into the Spider-Verse» avec Nicolas Cage au doublage dans la version originale. La série «Spider-Man Noir» devrait toutefois écarter toute confusion en évitant de faire de Peter Parker le personnage principal. Ce qui signifie que ce superhéros alternatif possèdera une autre identité à l’écran.

Steve Lightfoot rejoint une équipe déjà composée de Oren Uziel à l’écriture du scénario. Le projet, comme tous ceux liés au «Spider-Verse», sont placés sous la supervision des producteurs Phil Lord, Chris Miller et Amy Pascal, qui entendent bien poursuivre le développement de nouveaux formats autour des propriétés Spider-Man détenues par Sony Pictures. Et dont les futures adaptations sont destinées, elles aussi, à rejoindre la plate-forme de streaming Prime Video.