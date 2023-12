Adam Driver reste stoïque face aux questions sur son physique lors d'une interview

Interrogé sur son physique de façon indélicate lors d’une interview, Adam Driver a mis les choses au point avec beaucoup de finesse : «Je suis ce que je suis».

A l’occasion d’une interview donnée début décembre, Adam Driver a répondu avec maestria à une question déplacée. Invité sur le plateau de «Who’s talking to Chris Wallace ?», l’acteur de 40 ans a en effet été interrogé sur son physique par l’animateur Chris Wallace.

Questionné dans un premier temps sur les acteurs auxquels il a été comparé par les médias au début de sa carrière, à l’instar d’Al Pacino et Jack Nicholson, Adam Driver a ainsi expliqué trouver que c’était «une belle comparaison, mais non», partageant une autre anecdote. «Vous savez Le New Yorker m'a également traité de "visage de cheval"», explique l’acteur. Et d’ajouter : «Je me souviens avoir lu une critique qui disait : "Son agent ne sait probablement pas s'il doit le mettre dans un film ou dans le Kentucky Derby (une course hippique annuelle, ndlr)», avant d’expliquer essayer de rester à distance des compliments comme des critiques.

«Cela m’amène à la question suivante», poursuit alors Chris Wallace : «Tu ne ressembles pas à une star de cinéma typique. Est-ce que cela aide ou est-ce un obstacle ?», a lancé ce dernier. Une question jugée déplacée qui a provoqué le courroux de nombreux internautes, estimant cette intervention «grossière» et «non professionnelle».

«Je ne peux pas changer», souligne Adam Driver

Pas de quoi perturber Adam Driver. «Je suis ce que je suis. Je ne peux pas changer cela», a alors répondu l’acteur tout en précisant en amont «avoir travaillé de manière constante, avec des gens avec qui il a toujours voulu et rêvé collaborer». «Je suppose que cela m’a aidé», poursuit-il avant de préciser non sans mordant : «Je ne sais pas. C’est un obstacle dans le sens où je brise les miroirs partout où je passe et j’ai un corps surdimensionné et difforme qui ne passe pas à travers les portes, ou la plupart des vêtements et dans la plupart des voitures».

God bless Adam Driver and his deadpan sense of humor because like, what kind of questions are these pic.twitter.com/CeDpLBuswe — Abigail (@abigailshoes) December 2, 2023

Plutôt que de s’arrêter là, Chris Wallace a alors enfoncé le clou en demandant à l’acteur s’il s’était «déjà demandé au début de sa carrière si en ressemblant à Robert Redford cela aurait été plus facile ?». «Cela aurait été différent», répond alors Adam Driver, imperturbable. «Si je voulais être diplomate, je dirais : "qui ne veut pas ressembler à Robert Redford ?", mais finalement j’accepte simplement à qui je ressemble», conclut l’artiste, largement salué sur les réseaux.

«Adam Driver est talentueux, chic et beau», ont ainsi massivement réagi les internautes, saluant l'homme et l'acteur, qui campera prochainement Enzo Ferrari dans «Ferrari» de Michael Mann, dont la sortie est prévue sur Amazon Prime Video.