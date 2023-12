Les 4 meilleures patinoires de Paris et d'Ile-de-France

La patinoire à Noël, un incontournable. Chaque hiver, Paris et l’Île-de-France proposent des pistes magiques pour faire rêver les petits et les grands.

Comment passer à côté de la magie de Noël lorsque l’on passe l’hiver à Paris ? Les rues illuminées, les vitrines décorées, les marchands de crêpes et les magnifiques... patinoires ont de quoi vous faire rêver.

La patinoire du marché de Noël des Tuileries

Au milieu des artisans et des cabanes en bois, la patinoire du marché de Noël des Tuileries a ouvert ses portes en novembre et fermera le 7 janvier 2024. Vin chaud et musiques de Noël sont au rendez-vous.

La patinoire des Tuileries est la seule patinoire à l’air libre de Paris intra-muros. La location des patins coûte 6 euros pour les enfants et 10 euros pour les adultes.

La patinoire olympique de Boulogne-Billancourt

À deux pas de Paris, la patinoire de Boulogne-Billancourt a plusieurs facettes. Le matin, les séances sont plutôt familiales avec une ambiance calme et décontractée. Des stands de barbe à papa et des quarts d’heure de danse sont organisées.

L’après-midi et le soir, l’ambiance est plus festive, pistolets à eau et lasers sont de sortie. La patinoire se transforme en soirées à thème, avec des écrans géants et parfois même des DJ.

La patinoire est ouverte tous les jours. Le tarif change en fonction de si vous résidez à Boulogne-Billancourt ou non.

La patinoire au marché de Noël de Saint-Denis

Toute décorée de guirlandes et de sapins, la patinoire éphémère de Saint-Denis offre un cadre de magie, installée en plein air sur le parvis de la basilique.

Elle ouvre du 15 décembre 2023 au 7 janvier 2024, accessible dès 3 ans. L’entrée coûte 2 euros par personne.

La patinoire de l’Accor Arena

Surnommée la «meilleure glace d’Île-de-France», la patinoire de l’Accor Arena, dîte aussi la patinoire de Bercy, est la plus grande patinoire de Paris, comptant 1.500m2 de glace.

Vous avez tout votre temps pour vous y rendre. Elle est ouverte toute l’année et ferme à 0h30 le vendredi et le samedi. L’entrée coûte 5,30 euros en journée et 7,50 euros en soirée. Il faut compter aussi la location de patins coûtant 3,70 euros.