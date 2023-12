«Squid Game : le Défi» : le jeu inspiré de la série renouvelé pour une saison 2

Avant même que «Squid Game : le Défi» ne touche à sa fin, avec un dernier épisode accessible ce mercredi 6 décembre, Netflix vient d’annoncer le renouvellement du jeu télévisé inspiré de la série coréenne pour une saison 2.

C’est une réussite. «Squid Game : le Défi» reviendra sur Netflix pour une saison 2. La plate-forme de streaming a annoncé avoir renouvelé le jeu télévisé inspiré de la célèbre série coréenne, avant même que le dernier épisode ne soit mis en ligne. «Il n’y a eu aucune hésitation dans notre décision de donner le feu vert à une saison 2 de ‘Squid Game : le Défi’, l’émission la plus ambitieuse diffusée sur Netflix», a réagit Brandon Riegg, un des responsables des émissions non-scriptées de la plate-forme de streaming.

Lancée le 22 novembre dernier, l’émission voyait 456 participants participer à différentes épreuves dans le but de remporter 4,56 millions de dollars (4,23 millions d’euros), soit la plus grosse somme d’argent en jeu dans une compétition télévisée de l’histoire. Elle s’est rapidement imposée comme un des programmes les plus regardés de Netflix dans de nombreux pays à travers le monde.

Le casting pour la saison 2 est officiellement ouvert sur SquidGameCasting.com. Le 2 décembre dernier, le producteur John Hay avait laissé entendre qu’ils étaient prêts à poursuivre l’aventure si Netflix décidait de leur accorder une saison 2. «C’est génial que l’émission ait été reçue comme elle l’a été, et nous sommes ravis des réactions que nous avons eu. Nous adorerions faire une saison 2 évidemment. Nous pensons que ce jeu a beaucoup de potentiel», avait-il confié au site américain EW.com.