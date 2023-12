Taylor Swift confirme qu'elle pose bien avec son chat en une du Time

Alors que la star a été élue personnalité de l’année 2023 par le magazine Time, la pop star partage la couverture avec son propre chat a dévoilé l’artiste.

Un duo qui se connaît bien. Dans un message partagé mercredi soir, la pop star a donné quelques détails sur les coulisses de son shooting photo. Alors que sur l’une des couvertures Taylor Swift pose avec un chat sur les épaules, l’artiste a confié sur les réseaux qu’il s’agissait bien de son propre compagnon à poils.

Une information qu’elle a divulguée avec humour sur le réseau X. En réponse à une publication du Time, l'artiste de 33 ans a en effet partagé l'échange supposé (ou bien réel) qu'elle a eu avec l'équipe du Time.

«Le Time magazine : Nous aimerions vous nommer personne de l'année. Moi : Puis-je venir avec mon chat», a en effet noté l'interprète de «Shake it off», en commentaire de cette couverture annonçant sa nomination et le nom du compagnon de Taylor Swift «featuring de Benjamin Button, le chat».

Time Magazine: We’d like to name you Person of the Yea-





Me: Can I bring my cat. https://t.co/SOhkYKSTwG

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 6, 2023