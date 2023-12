Welcome to Derry : les premières images de la série enfin dévoilées

La plate-forme de streaming américaine MAX – autrefois HBO Max – vient de mettre en ligne un spot promotionnel des contenus originaux attendus dans le courant des années 2024 et 2025. Avec pour la première fois un aperçu de la série «Welcome to Derry».

Des frissons. La série «Welcome to Derry» est une des fictions les plus attendues sur MAX, la plate-forme de streaming américaine qui vient, justement, de dévoiler un spot promotionnel mettant en avant ses contenus originaux à venir dans les deux prochaines années. À partir de 01:35, il est possible d’apercevoir quelques secondes d’images de la série adaptée du roman «Ça» de Stephen King.

L’histoire tourne autour de Pennywise, une entité extraterrestre métamorphe capable de prendre la forme des pires peurs des enfants afin de les faire littéralement mourir de peur. Pour ensuite les consommer. Il apparaît le plus généralement sous la forme d’un clown particulièrement inquiétant. Le roman a été adapté dans les années 1990 avec Tim Curry dans le rôle principal, puis en 2017 et 2019, avec une performance remarquable de Bill Skarsgard.

Si peu d’informations précises sur la série ont filtrées pour le moment, on sait que «Welcome to Derry» se déroulera dans les années 1960, et donnera à voir les événements antérieurs à l’histoire de «Ça». Elle devrait permettre de révéler les origines de Pennywise, ainsi que la raison de sa présence dans la petite ville de Derry. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, ou encore James Remar sont présents au casting. La série sera pilotée par Jason Fuchs et Brad Caleb Kane, avec l’aide d’Andy Muschietti, le réalisateur du film de 2017. Diffusion prévue sur MAX en 2025.