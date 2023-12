Miss France 2024 : qui sont les favorites du concours ?

L’élection Miss France 2024 se tiendra le 16 décembre à Dijon, et certaines candidates régionales tirent déjà leur épingle du jeu. Voici les 5 miss qui partent favorites.

Adeline Vetter, miss alsace

En tête de ce classement, on retrouve Adeline Vetter, sacrée Miss Alsace. Originaire de Rossfeld (Bas-Rhin), la jeune femme de 27 ans a décroché la meilleure note au fameux test de culture générale. Elle a obtenu 42,5 points sur 60. Grâce à ce résultat, la miss, qui a fait six années d'études pour devenir pharmacienne, a ainsi une petite longueur d’avance sur ses rivales.

Karla Bchir, miss Côte d’Azur

Elle est suivie de Karla Bchir, qui représente la région Côte d’Azur. A l’heure des réseaux sociaux, avoir une grande communauté est un bon avantage et la jeune femme cumule 100.000 abonnés sur Instagram. En couple avec le pilote automobile Dorian Boccolacci, la miss de 19 ans est mannequin de métier. Elle devrait donc faire sensation avec son «catwalk», alias sa démarche lors du défilé.

Elena Faliez, Miss Ile-de-France

A la troisième place, figure Elena Faliez, Miss Ile-de-France. Âgée de 28 ans, cette jeune consultante en cybersécurité est elle aussi très plébiscitée sur Instagram, où elle est suivie par plus de 92.000 personnes, soit autant de potentielles voix le soir de la finale. Consultante dans la cybersécurité, la jeune femme tentera de marcher dans les pas de Diane Leyre, Miss Île-de-France sacrée Miss France en 2022.

Jalylane Maës, Miss Guadeloupe

Jalylane Maës, Miss Guadeloupe, fait aussi figure de favorite. Actuellement en licence administrative et économique, la jeune femme n’a que 18 ans et a pour ambition de fonder son entreprise dans le domaine de l'événementiel. Et s'il y a bien une cause qui lui tient à cœur, «c'est celle de l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes», a affirmé la miss, qui pourra compter sur ses 58.000 followers.

Clémence Ménard, Miss Pays de la Loire

On complète le top 5 avec Clémence Ménard, qui porte l'écharpe de Miss Pays de la Loire. Elle est infirmière et a le profil idéal d'une future reine de beauté. Sportive, la miss de 25 ans est originaire de Beaupréau (Maine-et-Loire) et semble déjà avoir conquis la Toile. Sous sa vidéo de présentation postée sur Tiktok, on peut lire des centaines de commentaires très flatteurs.