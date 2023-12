Mr & Mrs. Smith : Donald Glover et Maya Erskine forment un couple d'assassins dans la première bande-annonce de la série

La première bande-annonce de la série «Mr. & Mrs. Smith» vient d’être dévoilée. Donald Glover et Maya Erskine y incarnent des assassins contraints par leur agence de former un couple pour mener des missions à haut risque à travers le monde.

Enfin, la voilà ! La première bande-annonce de la série «Mr. & Mrs. Smith» vient d’être publiée, et permet de découvrir Donald Glover et Maya Erskine dans les rôles de John et Jane Smith, deux assassins travaillant pour une agence mystérieuse, qui se retrouvent à devoir former un couple fictif pour les besoins de leurs missions menées aux quatre coins du monde.

Ils possèdent quelques avantages sympathiques, certes, comme un appartement confortable à Manhattan. Mais aussi des contraintes, comme le risque de se faire tuer à tout moment dans le cadre de leur activité professionnelle. Les choses se compliquent quand les deux assassins commencent à développer de vrais sentiments l’un pour l’autre.

Adaptation du film éponyme de 2005 avec Angelina Jolie et Brad Pitt, la série «Mr. & Mrs. Smith» semble reprendre des éléments clefs du long métrage, tout en jouant la carte de l’originalité, principalement dans la relation entre les deux personnages principaux. Au casting, les téléspectateurs retrouveront Paul Dano, John Turturo, Parkey Posey, ou encore Sarah Paulson. Elle sera lancée le 2 février prochain sur Prime Video.