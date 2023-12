Britney Spears se confie sur son célibat «bizarre»

Séparée de Sam Asghari depuis fin juillet, la chanteuse a évoqué son célibat sur les réseaux sociaux. Une vie en solo qu’elle juge «bizarre», confiant s'ennuyer, mais qui a aussi du bon, estime la chanteuse.

Une période d’introspection. Après sept ans de vie commune et un mariage en 2022, Sam Ashgari et Britney Spears ont annoncé leur divorce en août dernier. Alors que la pop star a renoué avec le célibat depuis cet été, elle s’est confiée dimanche 10 décembre sur cette nouvelle période de sa vie, qu'elle qualifie de «bizzare» et routinière, mais qui lui permet de se recentrer.

«C'est tellement bizarre d'être célibataire... J'ai eu beaucoup de temps pour vraiment regarder en arrière avec tous le bon et le mauvais...», a ainsi noté l’artiste dans une publication partagée sur son compte Instagram ce week-end. L’occasion pour l’interprète de «Toxic» de faire le point. «J'ai réalisé que je ne me parle pas si gentiment du tout... Je suis facilement manipulée... Mais je suis définitivement en train de changer tout ça... Je dois prendre le temps de m'arrêter et de regarder autour de moi pour me réévaluer et dire que c'est bon pour moi», poursuit la chanteuse.

Une vie pas toujours passionnante

Si cette vie de célibataire n’a pas que du bon confesse-t-elle, expliquant faire «généralement la même chose tous les jours» avant d’ajouter «qu’honnêtement elle s’ennuie» et qu’elle «a peur de beaucoup de choses», elle compte bien s’autoriser à être égoïste et à penser à elle.

«La façon dont je vis ma vie est la mienne... J'ai eu tellement de gens qui s'en sont mêlés... Mais savoir que c'est normal d'être égoïste avec ma vie et d'en profiter est incroyable», souligne en effet Britney Spears, réaffirmant son envie de mener sa barque comme elle l'entend.