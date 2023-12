Charmed : Shannen Doherty dénonce le comportement d'Alyssa Milano et de sa famille pendant le tournage

Dans son podcast «Let’s be clear», Shannen Doherty a reçu Holly Marie Combs, sa partenaire à l’écran dans «Charmed», pour parler de leur amitié, des coulisses de la série, et des rapports tendus qu’elle entretenait avec Alyssa Milano et sa famille.

L’origine des tensions. À la fin des années 1990, Shannen Doherty tenait le premier rôle dans la série «Charmed», aux côtés de Holly Marie Combs et Alyssa Milano. La comédienne quittera toutefois la série au bout de trois saisons en raison des tensions avec ses partenaires sur les plateaux de tournage. Aussi, Shannen Doherty a profité du passage de Holly Marie Combs dans son podcast «Let’s be clear» pour revenir sur les véritables raisons de son départ de la fiction, qui incombe selon elle à la relation détestable qu’elle entretenait à l’époque avec Alyssa Milano et sa famille.

Shannen Doherty affirme ainsi que celle-ci avait tout mis en œuvre pour saboter l’amitié entre elle et Holly Marie Combs, qui se connaissaient bien avant le tournage de «Charmed». C’est lors de la saison 2 qu’Alyssa Milano et sa famille, qui avaient accueilli Holly Marie Combs à bras ouverts, auraient semé la discorde entre les deux amies. Alors que son père était malade, effectuant des allers-retours constants à l’hôpital, Shannen Doherty explique avoir été empêchée par Alyssa Milano et sa mère de rendre visite à Combs au moment où celle-ci a été hospitalisée pour se faire retirer une tumeur de son utérus.

«Les hôpitaux m’effrayaient à mort. J’ai attendu 24 heures après ton opération, et ce n’était pas facile pour moi de m’y rendre. Et on m’a dit que je ne pouvais pas y aller. Alyssa et sa mère empêchaient les gens de venir te voir, et tu ne le savais pas. Je me souviens que tu m’as envoyé un texto me demandant si j’allais venir te rendre visite», raconte la comédienne, qui s’est dit dévastée à l’époque par l’impression qu’elle donnait d’abandonner son amie. Elle précise que leur relation n’a plus jamais été la même après cela tout au long de la saison 2. «Je crois avoir pleuré toutes les nuits», précise-t-elle.

Un manque de lucidité

Selon Holly Marie Combs, le fait d’avoir été élevée par des parents adolescents a joué un rôle dans son rapprochement fusionnel avec la famille d’Alyssa Milano. Elle explique toutefois qu’elles auraient toutes pu adopter une autre attitude les unes envers les autres. «Il n’y avait pas d’ange, ou de démon. Nous avions tous nos mauvaises et nos bonnes journées. Nous aurions toutes pu adopter une autre attitude, mais à un moment, nous avons manqué de lucidité sur l’ensemble de la situation», lance-t-elle.

Heureusement, Shannen Doherty et Holly Marie Combs ont fini par se réconcilier les années suivantes. En 2017, Alyssa Milano avait reconnu que son esprit de compétition avait pris le dessus à l’époque, et qu’elle avait une part de responsabilité dans la détérioration de sa relation avec Shannen Doherty.

«Oui, j’aurais pu prendre mes responsabilités sur les tensions entre nous. Je pense qu’une grande partie de nos difficultés venait de mon impression d’être en compétition, plutôt que de vouloir former une équipe, qui était l'idée centrale de la série. Et j’éprouve de la culpabilité quant au rôle que j’ai joué là-dedans», avait-elle expliqué à la chaîne américaine Entertainment Tonight.