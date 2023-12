Harry Potter et les reliques de la mort : 12 anecdotes que vous ignoriez peut-être sur les ultimes épisodes de la saga

La plupart des vrais fans d'Harry Potter diraient qu'ils connaissent déjà tout des aventures du célèbre sorcier. Mais saviez-vous que l'ancienne petite amie de Tom Felton a joué dans le dernier film à ses côtés ? Voici 12 anecdotes sur «Harry Potter et les reliques de la mort parties 1 et 2».

Les deux ultimes épisodes de la saga ciné Harry Potter - «Les reliques de la mort parties 1 et 2» - sont les plus sombres mais aussi les plus salués par la critique. Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) et Hermione (Emma Watson) y sont en fuite, plongés dans un monde effrayant et imprévisible alors qu'ils recherchent les horcruxes - ces objets qui assurent l'immortalité du Seigneur des Ténèbres alias Voldemort - afin de les détruire. Voici 12 anecdotes autour du tournage que même les potterheads les plus hardcore ignorent peut-être encore.

Les deux parties tournées en même temps

Même si «Les Reliques de la Mort : Parties 1 et 2» sont deux films différents, ils ont été tournés en même temps comme un seul film. En raison de sa (trop) longue durée, Warner Bros. Pictures a divisé le film en deux parties. Le tournage principal avait commencé le 19 février 2009 pour finir le 12 juin 2010.

la fourmillante Piccadilly Circus privatisée

Afin de tourner des scènes de «Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1», Piccadilly Circus, l'un des quartiers les plus fréquentés de la capitale britannique, a été entièrement fermé au public pour les besoins des scènes où le trio transplane à Londres. Les commerçants avaient été invités à garder leurs lumières allumées pour rendre la scène plus réaliste, et plus de trois cents figurants avaient été embauchés.

un Grave accident est survenu

Le tournage des «Reliques de la Mort, Partie 1» a connu un accident très grave qui a laissé la doublure de Daniel Radcliffe paralysée. David Holmes, ancien gymnaste de 25 ans se trouvait dans les studios de cinéma de Leavesden pour répéter une scène de vol impliquant une explosion lorsque l'accident s'est produit, le projetant violemment contre un mur avant de le faire chuter en lui brisant les vertèbres. A l’hôpital, les médecins lui feront part de leur terrible verdict : il ne retrouvera jamais l’usage de ses jambes. Daniel Radcliffe a d'ailleurs produit un documentaire sur cet événement et la relation particulière qu'il a nourrie au fil des années avec le jeune homme devenu son ami, documentaire intitulé «David Holmes : the boy who live», mis en ligne en novembre 2023 sur Prime video.

Un câlin surprise

Voldemort n'est pas le personnage le plus affectueux de la franchise «Harry Potter», il a donc été assez surprenant de le voir serrer Draco Malfoy dans ses bras pendant le point culminant du tout dernier film. Il s’avère que cela a également surpris Tom Felton, car l’étreinte était complètement improvisée.



Felton a déclaré lors d'une apparition au comic-con en 2011 : «Je me tenais là et je me disais : «Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi me serre-t-il dans ses bras de cette façon bizarre ?» C'était très étrange, c'était une surprise pour moi.», a-t-il déclaré lors d'une apparition au comic-con en 2011. «C'était assez terrifiant pour être honnête avec vous. Ce n'était pas dans le script... Nous avons fait ça environ 25 fois, il ne m'a serré dans ses bras qu'une seule fois.»

La scène avec sept Harry a nécessité 90 prises

La séquence des «Reliques de la Mort, partie 1», qui montre les amis de Harry Potter élaborer un plan audacieux pour le cacher - à savoir boire une potion de polynectar pour prendre son apparence - a nécessité plus de 90 prises. C'était un défi particulier pour Daniel Radcliffe qui, en plus d’incarner Harry, devait également jouer Hermione, Ron, Fred et George Weasley, Fleur Delacour et Mundungus Fletcher. L'interprète du jeune sorcier a qualifié cette scène comme étant la «plus compliquée au monde». L’exploit a été rendu techniquement possible grâce à la technologie Motion Control.

premières versions 3D complètes

Les deux films «Harry Potter et les Reliques de la Mort» ont été les premiers volets de la saga «Harry Potter» à sortir en salles en versions 3D complètes. «Harry Potter et l'Ordre du Phénix» et «Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé», n'avaient avant cela proposé que quelques scènes en 3D.

Jason Isaacs «libéré» par J.K. Rowling

Jason Isaacs (Lucius Malfoy) avait envisagé un temps de ne pas revenir jouer dans la saga car il craignait que son personnage, emprisonné dans le cinquième tome, n'ait que très peu de temps à l'écran. Mais à la faveur d'une rencontre avec la créatrice de l'univers Harry Potter, J.K. Rowling en personne, Lucius Malfoy a finalement été libéré de prison... Dans ces conditions, Jason Isaacs n'avait plus aucune raison de ne pas vouloir revenir.

Warwick Davis devient gripsec

Dans «Harry Potter à l'école des sorciers», Verne Troyer interprétait Gripsec, le gobelin directeur de la banque Gringotts. Warwick Davis («Willow»), également interprète du professeur Flitwick, lui prêtait sa voix. Mais dans «Harry Potter et les reliques de la mort - partie 1», c’est Warwick Davis qui interprète lui-même Gripsec.

Père et fils à l’écran

Domhnall Gleeson, l'interprète de Bill Weasley, est le fils de Brendan Gleeson, qui interprète Maugrey Fol-Oeil.

Brendan Gleeson's (Alastor Moody) son Domhnall Gleeson portrayed Bill Weasley.#HappyBirthdayBrendanGleeson pic.twitter.com/FR1TaQPZQ4 — Harry Potter World (@PotterWorldUK) March 29, 2020

Les accessoiristes à rude épreuve

Gardée par un dragon et protégée par des maléfices, la chambre forte de la famille Lestrange vue dans «Les reliques de la mort partie 1» expose les voleurs à la multiplication des objets qu’ils touchent. Pour traduire cela à l’écran, ce ne sont pas moins de 38.000 trésors en caoutchouc qui ont été créés, dont 7000 exemplaires de la coupe dorée de Poufsouffle, l’un des fameux «horcruxes» de Voldemort. Les accessoiristes ont également créé plus de 210.000 pièces, Galions, Mornilles et Noises, uniquement pour les deux derniers films.

Un baiser compliqué

L'un des moments les plus importants dans le développement de la relation entre Ron et Hermione se produit dans «Harry Potter et les Reliques de la Mort, Partie 1», lorsque un horcruxe montre à Ron une vision de l'une de ses pires peurs : Harry et Hermione ensemble, nus et amoureux. Ce fut un moment critique pour le personnage et sa relation avec ses deux amis les plus proches, mais l'histoire des coulisses du tournage de cette séquence est infiniment plus drôle. «C’était censé être dramatique, et on partait dans des fous rires. Je craignais qu’on n’y arrive pas, faute de prendre la scène au sérieux. Je savais qu’il fallait que je me lance la première», a raconté Emma Watson. C'était «gênant parce que Dan (Daniel Radcliffe, ndlr) et moi sommes comme frère et sœur, donc c'était difficile de lui donner un air passionné».

La petite amie de Tom Felton a joué son épouse

La scène de l'épilogue de «Harry Potter et les Reliques de la Mort, Partie 2» marque la conclusion de la série et voit les anciens étudiants de Poudlard devenus adultes, retournant sur la plate-forme 9¾ de King's Cross pour dire au revoir à leurs propres enfants, alors qu'ils se rendent à leur tour à Poudlard.

Parmi eux se trouvent Draco Malfoy et sa femme, Astoria, qui envoient leur fils Scorpius étudier la sorcellerie. Tom Felton a persuadé sa petite amie de l'époque, Jade Gordon, d'y apparaître comme sa femme. Jade Gordon travaillait en fait sur le plateau en tant qu’assistante. Après une idylle de plusieurs années, les deux amoureux se sont séparés en 2018.