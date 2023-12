Miss France 2024 : selon une IA, voici les deux Miss les mieux placées pour gagner

À quelques jours de l’élection de Miss France 2024, le cabinet Avisia a effectué une analyse massive de données concernant les trente candidates en compétition. Et selon les prédictions de leur intelligence artificielle, Miss Côte d’Azur et Miss Île-de-France auraient le plus de chance de l’emporter.

Les paris sont ouverts. C’est le 16 décembre prochain, au Zénith de Dijon, qu’une des trente candidates à l’élection Miss France 2024 sera appelée à succéder à Indira Ampiot. Au-delà des préférences personnelles de chacun, et du plaisir qu’ont certains à pronostiquer celles qui composeront le Top 5 à l’issue des votes, le cabinet Avisia a utilisé les méthodes de prédictions d’une intelligence artificielle afin de dégager les favorites du concours.

Grâce à une analyse en profondeur de données récoltées sur Internet, notamment les mentions faites des candidates et la popularité de leur profil sur les réseaux sociaux, leur outil a été en mesure de dégager un score global de prédiction pour chacune des Miss. Aussi, Miss Côte d’Azur - Karla Bchir, 19 ans - serait la favorite pour remporter la couronne de Miss France 2024, suivi de Miss Île-de-France, Elana Faliez, 28 ans. Qui pourrait donc devenir sa première Dauphine.

Miss Guyane, Miss Alsace et Miss Guadeloupe figurent également dans le Top 5, avec une chance de terminer parmi les Dauphines. Bien évidemment, le modèle utilisé par Avisia est évolutif, et est susceptible de changer jusqu’au jour de l’élection. Autant dire que rien n’est encore joué.