Star Academy : les élèves chanteront à l’Elysée ce mercredi à 14h

Les candidats de la Star Academy sont attendus cet après-midi au palais de l’Élysée, pour y chanter à l’occasion de l’arbre de Noël des enfants.

Une grande première pour l’émission. La Star Academy va innover ce mercredi 13 décembre, en envoyant ses candidats à l’Elysée. Chacun d’entre eux a en effet reçu une carte d’invitation à la traditionnelle fête de Noël organisée par Brigitte Macron. Clara, Axel, Candice, Julien, Héléna, Djebril, Lénie et Pierre y chanteront quelques titres - dont l’hymne de la saison, «Au bout de mes rêves», et «I’m still standing» d’Elton John.

Chaque année, le couple présidentiel reçoit des centaines de jeunes au palais de l'Élysée à l'occasion de l'Arbre de Noël, un goûter festif auquel sont conviés des enfants du personnel de la présidence, des enfants ayant écrits au président de la République et d'autres issus d'associations.

«Monsieur le président de la République et Madame Brigitte Macron vous prient de bien vouloir participer à l'Arbre de Noël des enfants le mercredi 13 décembre à 14 heures au palais de l'Élysée», a lu ce mardi Clara à ses camarades, «choqués» par cette nouvelle et se demandant quels vêtements mettre pour cette occasion très spéciale où sera présente la première dame, mais pas le président de la République, qui doit quant à lui assister à un sommet à Bruxelles.