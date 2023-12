Miss France : Sylvie Tellier se dit prête à remplacer Jean-Pierre Foucault si on lui demande

Sylvie Tellier se verrait bien animer la présentation du concours Miss France, le jour où Jean-Pierre Foucault décidera d’arrêter. «Je dirai oui avec grand plaisir».

Entre Miss France et Sylvie Tellier, c’est une grande histoire d’amour. A tel point que l’ex-reine de beauté 2002, qui a quitté la direction du Comité Miss France en août 2022 - mais qui sera cependant à la tête du jury ce samedi 16 décembre à l’occasion de l’élection Miss France 2024 diffusée sur TF1 - se verrait bien assurer un autre rôle. Invitée sur le plateau de Buzz TV mercredi 13 décembre, Sylvie a été interrogée sur la possibilité d’animer un jour la présentation du célèbre concours. Et visiblement la femme d’affaires s’est dit prête à succéder à Jean-Pierre Foucault, 76 ans, quand ce dernier décidera de tirer sa révérence.

«Je l’ai déjà fait au côté de Jean-Pierre, je co-présentais avec lui. J’ai la chance de connaître la mécanique par cœur. J’adore ce programme. Donc évidemment, si demain, le patron de TF1 me pose cette jolie question, je dirai oui avec grand plaisir», a confié Sylvie Tellier, avant de préciser : «C’est Alexia Laroche-Joubert qui décidera». L'ancienne directrice de la Star Academy a en effet été désignée en septembre dernier PDG de Banijay France, qui produit notamment Miss France.

Une tâche difficile selon Sylvie tellier

«Mais oui, je me verrais très bien présenter cette émission, tout en ayant conscience quand même que c’est un énorme barnum. Je crois qu’il y a très peu d’émissions de trois heures en direct. Et je dis souvent, on ne se rend pas compte du job de Jean-Pierre là-dessus. Ce n'est pas facile de rester à sa place d’animateur, de ne pas prendre parti, d’avoir le bon ton, gérer l’aléa, on l’a vu des années, avec des problèmes de fiches. Jean-Pierre a toujours été là et il fait très très bien le job. Il n’est pas parti. Ne le faites pas partir trop tôt !», a conclu Sylvie Tellier.

Pour mémoire, Jean-Pierre Foucault assure la présentation du célèbre concours depuis 1994, soit 29 ans. Fidèle au poste, il sera à nouveau aux manettes ce samedi. Et il ne compte pas raccrocher tout de suite, a rappelé l'animateur sur Europe 1, assurant vouloir présenter sa 30e cérémonie l'année prochaine.