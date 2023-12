«Larry et son nombril» : la série de Larry David se terminera avec la saison 12

Selon le site Deadline, la saison 12 de «Larry et son nombril», dont le lancement est prévu le 4 février prochain sur MAX, sera la dernière de cette série lancée en 1999 par Larry David, le co-créateur de «Seinfeld».

Une page se tourne. Après des années à faire rire les téléspectateurs, la série «Larry et son nombril» s’apprête à tirer sa révérence à l’issue de la diffusion de la saison 12, dont le lancement est programmé pour le 4 février prochain sur la plate-forme de streaming américaine MAX, rapporte le site Deadline. Une information confirmée par Larry David, son créateur, dans un communiqué.

«Maintenant que la série touche à sa fin, je vais désormais avoir l’opportunité de me débarrasser de ce personnage de ‘Larry David’ pour enfin devenir la personne que Dieu avait prévu que je sois – un être humain réfléchi, gentil, soucieux des autres, et chaleureux qui a été masqué par mon interprétation de ce vilain personnage. Donc, je te fais mes adieux, ‘Larry David’. Ta misanthropie ne manquera à personne. Et pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez me joindre chez Médecins sans frontières», peut-on lire dans son style inimitable.

Lancée en 1999 sur la chaîne américaine HBO, «Larry et son nombril» voit Larry David incarner son propre rôle, et le suit dans son quotidien à Hollywood où il enchaîne les situations gênantes avec les personnes qui croisent son chemin. Sa tendance à ne jamais tenir sa langue, et à dire tout ce qui lui passe par la tête en toute circonstance, ou presque, ne font qu’ajouter aux petites humiliations du quotidien qu’il ne cesse de vivre.