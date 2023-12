Miss France 2024 : le créateur de la «robe-table» de Miss Lorraine sort du silence

Lors du concours Miss France 2024, les candidates ont présenté leurs tenues régionales. Et celle de Miss Lorraine, Angéline Aron-Clauss, a particulièrement retenu l’attention des téléspectateurs.

La robe régionale portée par Miss Lorraine n’est pas passée inaperçue le soir de l'élection de Miss France 2024. Et pour cause, Angéline Aron-Clauss a défilé avec une toque sur la tête, un plateau à la main, et surtout, une robe en forme de table, sur laquelle étaient posés des produits de sa région.

Sa tenue pour le moins originale n’a pas manqué de faire réagir la Toile. «Ils ont mis Miss Lorraine en table. J'ai failli m'étouffer, ils ont osé !», «On est dans Ratatouille ou bien ?», «Quand tu as repas de famille à 20h et Miss France à 21h», peut-on notamment lire.

Bordel Miss Lorraine ils pouvaient pas trouver un truc plus galère a porter #MissFrance2024 pic.twitter.com/hPDPDuX3QP — Courrier (@CourrierseQuenc) December 16, 2023

Rare photo de Miss Lorraine en répétition #MissFrance2024 pic.twitter.com/kaGVEeo8qb — Le Doc (@DrFranckClarot) December 16, 2023

Face aux nombreux commentaires des internautes, tantôt moqueurs tantôt dubitatifs, le créateur du costume, Maël Charton, a décidé de prendre la parole sur X (ex-Twitter), pour justifier son choix.

«un parti pris»

Il a expliqué que ce costume a été amené «de manière drôle, extravagante et assumée». Le créateur a souhaité «innover». «C’était un parti pris», a affirmé Maël Charton, bien conscient que sa création «ne pouvait pas plaire à tout le monde».

Costume sur le thème de la gastronomie amène de manière drôle extravagante et assumée !



Essayer d’innover et de sortir de la robe de soirée avec des éléments régionaux collés dessus …



C’était un partit pris, ça ne pouvait pas plaire a tout le monde ! — (@MaelChrtn) December 16, 2023

Quant à Angéline Aron-Clauss, elle a décidé d’en rire. «Vos mèmes me remontent le moral», a-t-elle écrit dans sa story Instagram. Originaire de Hilbesheim (Moselle), la jeune femme de 26 ans a même demandé à ses followers de lui envoyer les meilleurs mèmes sur son costume, assurant que «le meilleur aura un prix».