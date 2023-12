«The Big Bang Theory» : la comédienne Kate Micucci annonce être guérie de son cancer

Connue pour son rôle dans la série «The Big Bang Theory», Kate Micucci vient d’annoncer qu’elle était guérie de son cancer du poumon après son intervention chirurgicale plus tôt ce mois-ci. Elle a tenu à remercier ses fans pour leur soutien pendant cette période difficile.

Un vrai soulagement. Début décembre, Kate Micucci révélait aux abonnés de son compte TikTok qu’elle venait d’être opérée d’un cancer du poumon – alors qu’elle n’a jamais fumé de sa vie – diagnostiqué, heureusement pour elle, à un stade précoce. La comédienne, connue pour avoir incarné le personnage de Lucy dans la série «The Big Bang Theory», vient de donner des nouvelles rassurantes en expliquant que sa dernière opération avait permis d’écarter tout risque lié à la maladie, et qu’aucun autre traitement n’était nécessaire désormais.

«J’ai une super nouvelle, c’est que je suis libérée de mon cancer ! L’opération de la semaine dernière s’est bien passée. Tous les rapports montrent que cela a fonctionné. Je n’ai aucun autre traitement à suivre. Donc un grand merci à tous les docteurs et aux infirmières, et à tous ceux qui ont pris soin de moi. Et merci d’avoir décelé la maladie à un stade précoce car j’ai beaucoup de chance et je le sais», a-t-elle notamment déclaré sur son compte TikTok.

Présente au générique la série «The Big Bang Theory» de 2007 à 2019, Kate Micucci est également apparue au casting du film «Les Bonnes Sœurs» en 2017, ou encore des séries «Scrubs» et «Raising Hope». Elle a également fait le doublage dans plusieurs animations, dont le personnage de Véra Dinkley dans «Scooby-Doo et compagnie» ou celui de Sadie Miller dans «Steven Universe», en plus d’être une musicienne accomplie.