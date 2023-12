Intelligence artificielle : le rappeur Ice-T séduit par l'idée d'être un «acteur éternel»

Dans un entretien avec le site américain Page Six, le rappeur Ice-T, qui incarne le détective Odafin Tutuola dans la série «Law & Order : Unité Spéciale», avoue ne pas être contre le développement de l’intelligence artificielle qui pourrait lui permettre de jouer «pour l’éternité».

Une carrière sans fin. Alors que l’intelligence artificielle et les potentielles répercussions de son usage était une des motivations principales de la grève des auteurs et des acteurs à Hollywood plus tôt cette année, le rappeur Ice-T s’est dit ouvert à l’idée de vendre son image afin qu’une version IA de lui-même soit créée, lui permettant ainsi de jouer la comédie «pour l’éternité». «Cela ne me dérangerait pas. Je pense que de dire ‘non’ serait égoïste. Une version IA de moi-même serait meilleure que moi», lance-t-il au site américain Page Six. Avant d’ajouter sur le ton de l’humour : «Cela m’inquiéterait s’il pouvait bais…».

Selon Ice-T, l’intelligence artificielle est une technologie sur laquelle il faudra forcément compter à l’avenir. Que l’on soit pour ou contre. «Je pense que cela va arriver et nous devons en prendre la mesure comme ça vient. Il n’y a rien d’autre à faire. Une de mes citations préférées vient de Quincy Jones : "Si tu veux perdre une bataille, bats-toi contre le futur"», dit-il, précisant qu’il faisait son possible pour se tenir informer des dernières évolutions sur le sujet.

Si le rappeur comprend l’inquiétude que l’intelligence artificielle suscite auprès de certains salariés de l’industrie du cinéma et du divertissement, il veut croire en la capacité des gens à s’adapter à leur environnement. «Les gens pensent qu’ils vont perdre leur emploi. Mais cela peut leur arriver à n’importe quel moment. Je ne pense pas que cela se passera de cette manière, ils auront juste des emplois différents, et nous deviendrons des salariés plus tournés vers les programmes informatiques», poursuit-il.