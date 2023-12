«Karl Lagerfeld, Révélation» : la série documentaire événement arrive en janvier sur CANAL+

La Création Documentaire de CANAL+ proposera, les 10 et 17 janvier prochain, «Karl Lagerfeld, Révélation», une série documentaire événement déclinée en quatre épisodes, consacrée à la légende de la mode à travers des images d’archives inédites et de nombreux témoignages.

L’homme derrière le mythe. Cinq ans après la mort du célèbre couturier, CANAL+ propose à ses abonnés une nouvelle Création Documentaire intitulée «Karl Lagerfeld, Révélation», dont les quatre épisodes seront à découvrir les mercredis 10 et 17 janvier 2024. L’intérêt majeur de cette série documentaire tient dans l’accès inédit qu’ont eu les réalisateurs – Guillaume Perez, Anne Solen Douguet, Aurélia Rouvier et Stéphane Bohée – aux images d’archives des proches et des collaborateurs de Karl Lagerfeld. Celles-ci permettent de dévoiler une facette de la personnalité de ce créateur de génie, à la fois dans son rapport au luxe et à la démesure, mais aussi au pouvoir et à l’autorité.

On y découvre les secrets de ce maître de la dissimulation, qui a passé une vie entière à cacher ses origines et l’histoire de sa propre famille. Karl Lagefeld a dépensé une énergie folle à bâtir sa légende en réinventant sa vie, et en cultivant volontairement une part de mystère autour de sa personne. De son enfance dans l’Allemagne nazie à ses débuts dans la mode au côté de Pierre Balmain dans le Paris des années 1950, en passant par son amitié avec Yves Saint-Laurent – mise à mal par leurs rivalité professionnelle et amoureuse – à sa rencontre avec Andy Warhol, «Karl Lagerfeld, Révélation» dévoile l’histoire de l’homme en parallèle de celui qui a révolutionné le monde de la mode.

La série documentaire donne également la parole à des personnalités incontournables ayant côtoyé le couturier, notamment le professeur Clément-Claude Abbou, Mademoiselle Agnès, Madame Christine Allix, Thierry Ardisson, Delphine Arnault, Hubert Barrère, Stéphane Bern, Anita Briey, Carla Bruni, Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, Cara Delevingne, Marc-Olivier Fogiel, Anna Mouglalis, Paloma Picasso, Pier Paolo Righi, Sidney Toledano, Amber Valletta, Karl Wagner, ou encore Pharrell Williams.