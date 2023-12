«Mad Men», «Les soprano» et «Les Simpson» en tête des meilleures séries de tous les temps, selon un classement

«Mad Men», «Les soprano», «Les Simpson», «Breaking bad» ou encore «Sex and the city» figurent dans le peloton de tête des meilleures séries de tous les temps, selon le magazine Variety.

A voir absolument si ce n'est déjà fait. Le magazine de référence américain Variety a dressé le classement des 100 meilleures séries télévisuelles de tous les temps. Dévoilé ce mercredi 20 décembre, son palmarès réunit logiquement plusieurs séries primées.

Si la série qui arrive en tête du classement reste peu connue du public français - le sitcom des années 1950 «I Love Lucy» - les suivantes ont quant à elles connues un bel écho dans l'Hexagone. A commencer par «Mad Men», qui à travers sa chronique d'une équipe de publicitaires dans le New York des années 1960 a raflé quatre Golden Globes et quinze Emmy Awards, et «Les Soprano», lauréate de cinq Golden Globes grâce aux aventures de Tony Soprano, chef de la mafia confiant ses angoisses à un psychiatre, qui arrivent ainsi en seconde et troisième positions de ce classement.

«Les Simpson», série d'animation créée par Matt Groening et toujours active près de 35 ans après le premier épisode diffusé en 1989, se classe de son côté quatrième, devant «Breaking Bad», cinquième avec les aventures de Walter White (Bryan Cranston), professeur de chimie qui, atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, se lance dans la fabrication de drogue pour assurer l'avenir financier de sa famille.

Autre programme culte, «Sex and the City» (6e) emmené par l'actrice Sarah Jessica Parker, mais aussi «The Wire» (7e), diffusé entre 2002 et 2008 avec Idris Elba, Dominic West et Michael K. Williams, ainsi que «Seinfeld» (8e), série culte des années 1990 narrant l'histoire de quatre amis aux prises avec les petits riens du quotidien, complètent ce top 10.

Un classement plein de pépites générationnelles

Des années 1950 à tout récemment, ce classement dresse au final un panorama réjouissant des séries qui ont marqué leur temps et des générations entières. Evidemment, la saga «Games of Thrones» se taille une belle place dans le classement (21e), comme «Twin Peaks» (27e) de David Lynch et Mark Frost, ou encore «Friends» (29e) et sa bande d'amis campée par Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer et Matthew Perry, inoubliable Chandler, décédé en octobre dernier.

Les séries phares des années 1990 et 2000 ont également retenu l'attention de Variety. A commencer par «Urgences» (34e), qui en 1994 a définitivement lancé la carrière de Georges Clooney dans la blouse du docteur Doug Ross ou encore «X-Files» (38e), série paranormale mettant en scène les agents Danna Scully (Gillian Anderson) et Fox Mulder (David Duchovny). Créée à la fin des années 1990 et destinée à un public d'adolescents cette fois, «Buffy contre les vampires», avec Sarah Michel Gellar, arrive de son côté à la quarantième place de ce classement.

Un peu plus loin, on retrouve le subversif «South Park» (59e), «Orange is the New Black» (61e), la mini-série «Angels in America» (63e) campée par Meryl Streep, «Grey's Anatomy» (68e), ou encore «Le Prince de Bel-Air» (76e), avec Will Smith.

Enfin, plusieurs programmes lancés dans les années 1970 et devenus incontournables avec le temps viennent clore ce palmarès, à l'instar de la saga «Dallas» (78e), du «Muppet Show» (79e), de la série «Happy Days» (87e), ou encore de la série policière «Colombo» (85e), campée par l'acteur Peter Falk.