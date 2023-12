Silo : le tournage de la saison 2 vient de reprendre (SPOILERS)

Le tournage de la saison 2 de «Silo» a repris au début du mois de décembre au Royaume Uni, révèle le site américain Collider. Lancé en juin dernier, il avait été interrompu par le mouvement de grève à Hollywood quelques semaines plus tard.

C’est reparti. Selon le site américain Collider, le tournage de la saison 2 de «Silo» vient de reprendre dans les studios Hoddesdon de la ville d’Hertfordshire, au début du mois de décembre. Le coup d’envoi avait initialement été donné en juin dernier, avant que le mouvement de grève à Hollywood ne vienne l’interrompre.

Adaptation du roman éponyme d’Hugh Howey, «Silo» suit l’histoire de Juliette, une ingénieure faisant partis des survivants enfermés dans une ville souterraine de 144 étages, tenus à l'écart du monde extérieur, où une mort certaine attend tous ceux qui oseraient s’aventurer dehors. Quand elle découvre l’existence d’une vaste conspiration, la jeune femme tente de percer à jour les secrets qu’une poignée de dirigeants cherchent à dissimuler au reste de la population.

Les réponses aux questions principales

À la fin de la saison 1, Juliette est envoyée à l’extérieur, et découvre l’existence d’autres silos. Selon Sarah Ferguson, qui incarne le personnage principal à l’écran, la saison 2 devrait permettre d’éclaircir de nombreuses zones d’ombre. Sans toutefois offrir de réponses à l’ensemble des questions que les téléspectateurs se posent.

«Ce que j’ai ressenti de la part des scénaristes – et je fais référence à la saison 2, et au-delà – c’est que les questions qui étaient les miennes et les choses que je pressentais se rejoignent. Si Graham (Yost, le créateur de la série, ndlr) est vraiment doué pour une chose, c’est de lier les intrigues entre elles. Cela ne vous apportera par toutes les réponses à ce qui se passe, mais assez pour satisfaire votre désir de réponses aux questions principales. Et après, vous avez une partie axée sur l’émotion, sur le pourquoi et le comment cela s’est passé ainsi. Et vous savez, nous n’aurons probablement par toutes les réponses à toutes les questions, jusqu’à nos personnages, où nous avons nous-mêmes nos petits secrets en tant qu'acteur. Mais la manière dont tout va être lié, l’écriture est brillante. Absolument brillante», explique-t-elle.

Diffusée sur Apple TV+, «Silo» devait initialement revenir avec une saison 2 au printemps 2024. Le mouvement de grève à Hollywood a considérablement ralenti la production. Et pour le moment, aucune date de lancement officielle n’a été communiquée par la plate-forme de streaming. Les fans espèrent toutefois avoir l’opportunité de découvrir la suite des aventures de Juliette avant la fin de l’année 2024.