Gen V : le personnage de Marie était déjà apparue dans la saison 3 de «The Boys»

Acclamée par la critique et par les fans, l’histoire de «Gen V», le spin-off de «The Boys», est intimement liée aux intrigues de la série originale. Et l’apparition furtive du personnage de Marie Moreau dans la saison 3 en est la confirmation.

Ni vue, ni connue. Incarné par la comédienne Jaz Sinclair, le personnage de Marie Moreau s’est naturellement imposé comme l’héroïne de la première saison de «Gen V», le spin-off de «The Boys» se déroulant sur le campus de l’université Godolkin, où les futurs super-héros suivent une formation dans l’espoir d’intégrer les Seven, la troupe dirigée par la multinationale Vought, avec à sa tête le tout-puissant Homelander.

Détail amusant, ce n’était pas la première fois que les téléspectateurs se trouvaient face à Marie Moreau. Dans l’épisode 2 de la saison 3, Hughie (Jack Quaid) se rend dans l’institut Red River afin d’enquêter sur le passé de Nadia Edgar (Claudia Doumit) avant qu’elle ne devienne Victoria Neuman, une élue du congrès américain qui aspire à devenir la prochaine vice-présidente des États-Unis. Et au moment de parcourir la liste des résidents, voilà que le visage de Marie M., 17 ans, apparaît à l’écran.

© Prime Video / Capture



Tout cela pour dire que le personnage de Marie Moreau dans «The Boys» a été construit avec énormément de soin par le showrunner Erik Kripke, et que son rôle dans la série principale pourrait être décisif dans la mission menée par Billy Butcher et sa bande, afin de mettre Homelander hors d’état de nuire. Mais aussi de mettre à jour les manigances de Vought, et la corruption du monde politique, à commencer par Victoria Neuman qui possède, à l’instar de Marie Moreau, le pouvoir de manipuler le flux sanguin de n’importe quel être vivant.