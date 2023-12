Arnold Schwarzenegger raconte le jour où il a mordu un vautour mort

Arnold Schwarzenegger a régné sur le cinéma d'action pendant des années à Hollywood. Mais l'acteur de 76 ans a récemment confié avoir dû faire face à des tournages très éprouvants.

La carrière d’un acteur n’est pas un long fleuve tranquille. Et Arnold Schwarzenegger peut en témoigner. Dans son nouveau livre de développement personnel, «Be useful : Seven tools for live», paru il y a quelques semaines outre-Atlantique, l’acteur s’est laissé aller à quelques confidences. Et certaines de ses révélations pourraient effrayer ses fans.

En effet, la star du grand écran et ancien gouverneur de la Californie a confié qu’il avait dû mordre un vautour à mort lors du tournage de «Conan le barbare», sorti en 1982. Comme l’a récemment rappelé le site américain Deadline, l’homme, aujourd’hui âgé de 76 ans, a été obligé de répéter ce geste plusieurs fois pendant la fameuse scène où il est attaché à un arbre.

40 points de suture pour le pro de la morsure

«(Cela) m'a obligé à me laver la bouche avec de l'alcool après chaque prise», a précisé celui qui a connu la gloire grâce à cette adaptation des récits de Robert E. Howard, avec un scénario signé par Oliver Stone et John Milius, lequel figure également à la réalisation.

Arnold Schwarzenegger a par ailleurs ajouté qu’il avait été contraint de réaliser un grand nombre de cascades, en raison d’un manque de doublures. Et au cours de l’une d’elles, il s’est gravement blessé. «L'un des premiers jours de tournage, je me suis déchiré une entaille dans le dos qui a nécessité 40 points de suture», a-t-il expliqué. Mais rien n'effraie Schwarzy.