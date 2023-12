Mariah Carey dévoile une vidéo humoristique de ses enfants excédés par son tube de Noël

Dans une vidéo humoristique publiée par Mariah Carey, ses enfants apparaissent visiblement lassés par le tube de leur mère «All I Want for Christmas is you».

Mariah Carey ne manque pas d’autodérision. La star, dont le titre «All I Want for Christmas is you» caracole régulièrement en tête des écoutes chaque année à Noël, a partagé sur son compte Instagram une vidéo humoristique, mettant en scène ses jumeaux, à bout, à force d’entendre leur mère interpréter son célèbre tube.

«Je devais le faire. Joyeux Noël », a posté la star de 54 ans alors que l’on voit ses deux enfants, Monroe et Moroccan, au côté de Mariah Carey, en tenue rouge et blanche au pied d’un sapin, s’apprêtant visiblement à interpréter son titre de Noël. «S’il te plaît, est-ce qu’on doit le faire à chaque fois», lancent alors ses enfants, feignant d’être excédés.

«C’est juste pour être festif», leur répond alors la chanteuse. Et les jumeaux de 12 ans d’insister : «À chaque fois». «Ce n’est pas à chaque…», poursuit alors l’artiste, s’interrompant avant la fin de sa phrase pour entonner son fameux titre, tandis que ses enfants sortent du champ de la caméra.

«Je brave le froid et j'apporte ma propre touche à la tendance», a par ailleurs noté la chanteuse sur cette vidéo.

Avec ce titre, Mariah Carey a d'ailleurs encore battu un record cette année. Et pour cause, écoutée plus de 23 millions de fois le 25 décembre sur Spotify, «All I want for Christmas is you» est devenue la chanson la plus plébiscitée en 24 heures dans l'histoire de la plate-forme.