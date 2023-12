TikTok : voici les 5 vidéos les plus vues de l'année

Le réseau social TikTok a publié son récapitulatif des plus grands succès de l’année 2023 sur la plate-forme. Cinq vidéos que vous n’avez sans doute jamais vues.

Un maquillage face caméra

La vidéo la plus regardée de l'année sur le réseau social TikTok a été publiée par @dollievision. Cette influenceuse américaine d’origine soudanaise, aux 2,7 millions d’abonnés, est spécialisée dans les soins du visage. Dans cette vidéo de 29 secondes, elle se maquille face caméra avec la musique «Just the Two of Us », de Grover Washington Jr. et Bill Withers. La vidéo a comptabilisé au total 504 millions de vues et 37 millions de mentions «j’aime».

Un super-héros marvel... au plafond

En seconde position, avec 418 millions de vues, se trouve une vidéo du compte @justinflom. Sur cette vidéo, le magicien montre le super-héros Marvel, Iron Man, dessiné sur son plafond avec un détail qui change tout : l’ampoule ressemble au réacteur lumineux qui remplace le cœur du super-héros.

Un très gros chaton

La troisième vidéo la plus vue est celle publiée par @through.the.lleaves. L'influenceuse présente son chaton de neuf mois, un énorme matou au pelage blanc, un Maine coon. La vidéo de cinq secondes a cumulé plus de 344 millions de vues, 31,7 millions mentions «j'aime», et plus de 312.000 commentaires.

Selena Gomez se maquille

Le classement se poursuit avec une vidéo de la chanteuse Selena Gomez dans sa salle de bain au réveil. Elle se maquille avant de prendre l’avion.

des vocalises dans un parking

Enfin, en 5ᵉ position, Chrish, un créateur de contenu, fait ses vocalises dans un parking souterrain. Cette vidéo est devenue un même sur internet et a généré d’innombrables reprises. La vidéo originale cumule 206 millions de vues.