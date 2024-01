Berlin : une saison 2 est-elle prévue ? (SPOILERS)

«Berlin», le spin-off de «La Casa de Papel», a offert huit épisodes d’une belle intensité aux téléspectateurs nostalgiques du personnage incarné par Pedro Alonso. Un nouveau braquage est-il prévu ? Les créateurs de la série se sont déjà exprimés sur la question.

Rien n’est impossible. Interrogé par le magazine Télé Loisirs à propos d’une éventuelle suite pour «Berlin», spin-off de la série «La Casa de Papel» centré sur le personnage incarné par Pedro Alonso, Alex Pina et Esther Martinez Lobato affirment avoir déjà quelques idées pour une éventuelle suite. Mais que le succès de la fiction auprès des téléspectateurs sera le préalable à une potentielle saison 2.

«Ce sera le public qui choisira s’il y aura une suite ou non», explique Alex Pina. «Nous avons des idées, nous avons une bande et un univers où il reste des choses à raconter», ajoute-t-il. La balle est désormais dans le camp de Netflix qui décidera si, oui ou non, «Berlin» mérite de poursuivre son parcours sur le petit écran.

Dans la saison 1, Berlin et son équipe se lance dans un cambriolage où ils espèrent mettre la main sur un butin de 44 millions d’euros. Finalement, malgré l’union des polices françaises et espagnoles suite au renfort de Raquel Murillo et Alicia Sierra, les braqueurs parviennent à prendre la fuite. Berlin se fait toutefois démasquer par Camille, à qui il est contraint de céder son argent. Il retrouve ensuite un de ses acolytes auquel il lance : «On va devoir faire un nouveau braquage». Laissant ouvert la possibilité d’une suite.