Jeremy Renner : un an après son accident, l'acteur partage une bonne nouvelle

Un an après son terrible accident de chasse-neige où il a failli perdre la vie, Jeremy Renner a annoncé son retour imminent sur le tournage de la saison 3 de «Mayor of Kingstown», lors de l’émission spécial «Nouvel An» sur la chaîne d’information américaine CNN.

Une excellente nouvelle. De passage dans l’émission spécial «Nouvel An» diffusée sur la chaîne d’information américaine CNN, Jeremy Renner a révélé qu’il serait présent pour le lancement du tournage de la saison 3 de la série «Mayor of Kingstown» dans quelques jours. «Cela a été une année incroyablement chargée. Je pense que je suis prêt et je pense que je suis assez fort. On verra comment ça se passe. Je reprends littéralement dans une semaine. Mais je ferai de mon mieux, et j’essaierai de toutes mes forces», a-t-il annoncé.

Le 1er janvier 2023, Jeremy Renner avait eu le corps broyé par son chasse-neige de près de 7 tonnes dans une tentative de sauver la vie de son neveu. Il avait ensuite publié régulièrement des photos et des vidéos sur son long parcours médical depuis son hospitalisation en soins intensifs, et les différentes étapes de son rétablissement. Une épreuve mentale et physique qui lui a inspiré plusieurs chansons qui sortiront ce mois-ci dans un album baptisé «Love and Titanium», avec un premier titre «Weight» révélé dès ce lundi 1er janvier.

«La musique a toujours été quelque chose d’assez cathartique et bénéfique pour moi de toute manière. Ça parle de la vie et de la mort, et du chemin vers la guérison parcouru l’année passée», explique-t-il. «Nous avons beaucoup de choses à célébrer cette année, avec l'opportunité de corriger ce qui est arrivé l’an dernier. Et je me sens béni par cela. J’ai tellement de chance d’avoir autant de choses qui m’accrochent à la vie. J’ai une famille gigantesque. J’ai une fille de 10 ans. J’aurais déçu et affecté la vie de beaucoup de monde si j’étais mort ce jour-là. Donc j’ai toutes les raisons de continuer à me battre pour aller mieux», poursuit-il.