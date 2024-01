Nouvel An : les grandes métropoles mondiales ont célébré le passage en 2024 avec d'éblouissants feux d'artifice

Les grandes métropoles qui ont la chance de ne pas être en guerre ont accueilli la nouvelle année avec de somptueux feux d'artifice.

Le monde a célébré le passage en 2024 avec d'éblouissants effets pyrotechniques. À New York, des milliers de badauds ont assisté à la traditionnelle descente de la célèbre boule en cristal de Times Square, toute illuminée, tandis que des marchands écoulaient vuvuzelas et chapeaux estampillés 2024.

Quelques heures auparavant, à Sydney, autoproclamée «capitale mondiale du Nouvel An» pour son fuseau horaire, plus d'un million de fêtards ont célébré le passage à la nouvelle année. La population s'est massée sur tous les sites emblématiques de la ville, malgré un climat inhabituellement humide, pour admirer la baie de Sydney, le Harbour Bridge et le Sydney Opera House sous les feux d'artifice multicolores.

Last night's Sydney NYE fireworks were nothing short of magical, setting the stage for the start of a new era!





