Voici les 5 nouvelles séries à ne pas manquer au mois de janvier

À l’heure des plates-formes de streaming toutes puissantes, il est difficile de se maintenir à jour au gré des lancements incessants de nouvelles séries. Voici les 5 fictions qui débarquent en janvier à ne manquer sous aucun prétexte.

Les Frères Sun – 4 janvier

Oscariée pour sa performance dans «Everything Everywhere All at once», Michelle Yeoh fait un retour fracassant sur le petit écran avec la série «Les Frères Sun». Elle y incarne une mère de famille qui a laissé derrière elle une vie passée dans la criminalité pour élever son deuxième fils à Los Angeles. Un jour, le fils aîné débarque sans prévenir. Son père, un parrain du crime organisé, a été assassiné. Et il doit désormais protéger sa mère et son frère. Disponible à partir du 4 janvier sur Netflix.

Echo – 10 janvier

Aperçue dans «Hawkeye» en 2021, la série «Echo» verra Alaqua Cox retrouver le personnage de Maya Lopez, dans cette série en cinq épisodes qui seront, pour la première fois dans l’histoire d’une production Marvel, tous disponibles le jour du lancement. Les téléspectateurs vont découvrir la jeune femme contrainte de faire face à son passé, et à sa relation avec le redoutable Wilson Fisk, alias le Kingpin. Lancement prévu le 10 janvier.

True Detective : Night Country – 15 janvier

Saison 4 de l’anthologie de la chaîne américaine HBO, «True Detective : Night Country» suivra l'enquête des détectives Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis), autour de la mystérieuse disparition de huit hommes d'une station de recherche en Alaska. La série sera déclinée en six épisodes, qui seront à découvrir en France à partir du 15 janvier via le Pass Warner.

Expats – 26 janvier

Inspiré du roman «The Expatriates» de Janice Y. K. Lee, «Expats» verra Nicole Kidman incarner le rôle de Margaret, une épouse et mère menant une vie privilégiée d’expatriée en Chine. Son existence est bouleversée quand son fils disparaît soudainement. Refusant de quitter Hong Kong, elle et deux autres femmes vont voir leur destin s’entrecroiser. À découvrir à partir du 26 janvier sur Prime Video.

Masters of the air – 26 janvier

Adaptation du livre éponyme de Donald Miller publié en 2007, produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, «Masters of the Air» s’inscrit dans la suite des séries que furent «Band of Brothers» et «The Pacific». Le réalisateur Cary Joji Fukunaga s’est occupé de la mise en scène des neuf épisodes qui pourront compter sur la présence d’Austin Butler (Elvis), Barry Keoghan (Dunkerque), Callum Turner (Les Animaux fantastiques), Anthony Boyle (Tetris), Ben Radcliffe (The Witcher), ou encore Ncuti Gatwa (Sex Education) dans les rôles principaux. Diffusion prévue à partir du 26 janvier sur Apple TV+.

Bonus : Ted – 11 janvier

Préquel du film éponyme de 2012, «Ted» marque le retour à l’écran de l’ourson en peluche inventé par Seth MacFarlane. L’histoire se déroule en 1993, au moment où Ted partage le quotidien de son meilleur ami, John, et de sa famille. Et que son comportement devient la source de nombreuses situations plus ou moins compliquées. Lancée sur Peacock aux États-Unis, aucune plate-forme en France n'a annoncé sa diffusion pour le moment.