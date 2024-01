«Monarch : Legacy of Monsters» : que sait-on de la «Terre Creuse», le monde où vivent les Titans ? (SPOILERS)

La conclusion de l’épisode 8 de la saison 1 de «Monarch : Legacy of Monsters» a vu trois personnages principaux tomber dans un portail menant tout droit vers la «Terre Creuse», le monde où vivent les Titans. Mais que sait-on à son propos exactement ?

Rendez-vous en terre inconnue. La série «Monarch : Legacy of Monsters» ne cesse de monter en intensité dans cette saison 1 à couper le souffle. Le dernier épisode en date, «Birthright», ne fait pas exception. On pourrait même dire que celui-ci – le huitième sur les 10 épisodes qui composent ce premier chapitre – vient d’ouvrir la porte la plus fascinante du «MonsterVerse», en envoyant trois personnages principaux dans le monde des Titans appelé «Terre Creuse».

«Il y a un monde en bas, Cate !», lance Lee Shaw, le personnage incarné par Kurt Russell, à la fin de l’épisode 8. «Je le sais parce que j’y suis allé», poursuit-il, avant d’expliquer que Godzilla n’est en rien le monstre destructeur perçu par l’immense majorité de la population, mais le gardien du fragile équilibre entre ceux qui vivent à la surface de la Terre, et les Titans qui se trouvent en dessous. C’est lui qui s'assure que les monstres ne vont pas tout détruire.

Un monde déjà exploré

Dans la saga «Godzilla», l’existence théorique de la «Terre Creuse» est abordée dans «Kong : Skull Island», dont l’action se déroule en 1973, par l’intermédiaire du géologue Houston Brooks (Corey Hawkins). L’étude sismique menée à grand renfort d’explosifs à la demande de Bill Randa sur cette île non répertoriée va révéler l’existence du monde parallèle situé sous les pieds des terriens. D’où sont originaires les Titans. Le fait que Lee Shaw affirme avoir déjà été sur place laisse entendre qu’il s’est aventuré sur ces terres inhospitalières entre les événements de «Kong : Skull Island» et le premier «Godzilla» de 2014.

Il a pourtant fallu attendre 2021 et la sortie de «Godzilla vs. Kong» pour découvrir officiellement l'existence de la «Terre Creuse». Le moment a été présenté à l’écran comme une première dans l’histoire de l’humanité. Ce qui ne serait donc pas le cas d'après la série (qui dévoile également la manière dont la société Apex Cybernetics, responsable de la création de Mechagodzilla, s’est retrouvée mêlée à cette histoire).

Alors que la «Terre Creuse» promet d’être de nouveau explorée dans le prochain film «Godzilla x Kong : The New Empire», la série «Monarch : Legacy of Monsters» vient d’envoyer trois de ces personnages principaux à travers le portail menant tout droit sur ces terres hostiles.

Avec deux épisodes restants avant la conclusion de la saison 1, nul doute que les téléspectateurs s’apprêtent à faire de nouvelles découvertes sur ce monde qui regorge de monstres aussi terrifiants que fascinants. Et qui pourraient, qui sait, avoir une importance dans «Godzilla x Kong : The New Empire».