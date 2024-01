Disney+ : Song Kang-ho, la star de «Parasite», devrait jouer dans «Uncle Samsik», sa première série

Song Kang-ho devrait jouer dans «Uncle Samsik», un drame pour Disney+. Il s'agit de la première série pour la star de «Parasite», récompensée du prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour son rôle dans «Les Bonnes Etoiles».

La série télévisée sud-coréenne «Uncle Samsik», écrite et réalisée par Shin Yeon-shick, devrait mettre en vedette Song Kang-ho, star du film «Parasite» et vainqueur en 2022 du prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour son rôle dans «Les Bonnes Etoiles» et Byun Yo-han («Mr. Sunshine»), a rapporté Deadline.

Si sa participation se confirme, il s'agira de la première série pour Song Kang-ho depuis le début de sa carrière. L’acteur, vu également dans «Snowpiercer», «The Host», «Memories of Murders» ou encore «Sympathy for Mr. Vengeance», a déjà collaboré avec le réalisateur sur les très récents films «One Win» et «Cobweb». «Uncle Samsik» devrait sortir dans le monde entier sur Disney+ au premier semestre 2024.

Se déroulant dans la Corée du Sud des années 1960, la série de 10 épisodes suit deux hommes à travers leur relation amoureuse et les obstacles auxquels ils sont confrontés au cours d'une période turbulente de l'histoire du pays.