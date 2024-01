«Severance» : Ben Stiller donne des nouvelles de la saison 2

Ben Stiller a fait savoir que la production de la saison 2 de «Severance», attendue depuis déjà deux ans, suivait bien son cours.

Que le temps paraît long depuis que la première saison de «Severance» s’est achevée sur Apple TV+. Pour l’heure, extrêmement peu d’informations ont filtré quant au au contenu des nouveaux épisodes. Pourtant cela fera bientôt deux ans que la plate-forme a commandé une deuxième saison, puisqu'elle l'avait annoncée juste après après la diffusion de la première saison en avril 2022.

Every time you find yourself here, it’s because you chose to come back.#Severance Season 2 filming has started. pic.twitter.com/4AgEFHEgV9 — Apple Original Films (@AppleFilms) October 31, 2022

Alors que les fans trépignent de curiosité et d’impatience, Apple TV+ a ce mardi 2 janvier partagé une image d'Adam Scott, la star de la série.

Un fan en a profité pour demander au producteur et réalisateur de la première saison, Ben Stiller, de leur dire où en était le projet, ce à quoi ce dernier a répondu : «Nous y travaillons».

«Show aussi bon que possible»

En avril dernier, Ben Stiller avait réagi aux rumeurs faisant état de tensions dans les coulisses de la production entre Dan Erickson, créateur de la série et auteur de l'épisode pilote, et Mark Friedman, scénariste et autre producteur du show. Sans forcément les démentir, il avait assuré que la production suivait son cours normalement.

«Personne ne fait de pause sur cette production ! Nous suivons le même calendrier très lent que celui que nous avons toujours suivi. La date de diffusion envisagée (pour la saison 2) est toujours la même pour nous. Tout se passe comme prévu et nous travaillons tous pour rendre le show aussi bon que possible». Pour remédier aux différends créatifs, Ben Stiller aurait engagé Beau Willimon, le créateur de «House of Cards» et scénariste d'«Andor».

Passionnante dystopie acclamée par la critique, «Severance» suit Mark (Adam Scott), employé de Lumon Industries, une mystérieuse société de biotechnologie dont les salariés subissent une procédure médicale radicale : en rentrant chez eux, ils n’ont plus aucun souvenir de leur travail. En arrivant au travail, ils n’ont plus aucun souvenir de leur vie personnelle.