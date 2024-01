Affaire Epstein : Jimmy Kimmel menace de porter plainte contre la star du football américain Aaron Rodgers

Dans un message posté sur X, Jimmy Kimmel a menacé de porter plainte contre la star du football américain Aaron Rodgers. Ce dernier avait sous-entendu que l’animateur avait du souci à se faire après la diffusion de la liste de personnalités associées à l’affaire Jeffrey Epstein.

Pas de blague. L’animateur Jimmy Kimmel a directement menacé la star du football américain Aaron Rodgers de poursuite judiciaires après que le quaterback des Jets de New York a cité son nom dans l’émission «The Pat McAfee Show», diffusée sur la chaîne américaine ESPN. Le sportif s’exprimait sur la publication imminente de la liste des personnalités liés à l’affaire Jeffrey Epstein, le financier accusé d’exploitation sexuelle de mineures qui s’est suicidé dans sa cellule en 2019 avant son procès.

«Beaucoup de monde, dont Jimmy Kimmel, espèrent que la liste ne sorte pas», a-t-il lancé à l’antenne, sans aucune autre précision. Des propos qui ont fortement déplu à l’animateur qui lui a répondu sur le réseau X avec la vidéo de son intervention devenue virale sur Internet.

Dear Aasshole: for the record, I’ve not met, flown with, visited, or had any contact whatsoever with Epstein, nor will you find my name on any “list” other than the clearly-phony nonsense that soft-brained wackos like yourself can’t seem to distinguish from reality. Your reckless… https://t.co/p8eug12uiS

