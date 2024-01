Selena Gomez évoque sa retraite musicale après son prochain album

Dans le prochain épisode de «Smartless Podcast», Selena Gomez a laissé entendre qu’elle songeait à mettre fin à sa carrière musicale pour se concentrer sur ses projets au cinéma et à la télévision. Son prochain album pourrait être le dernier.

Une décision à prendre. Invitée du prochain numéro du «SmartLess Podcast» animé par Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett, et dont la publication est prévue pour le 8 janvier, Selena Gomez a indiqué que son prochain album pourrait marquer la fin de carrière de chanteuse. Ce qui lui permettra de se concentrer sur ses projets sur le grand et le petit écran, rapporte en exclusivité le site américain Entertainment Weekly.

«Plus je vieillis, plus je me dis que je dois trouver quelque chose sur lequel me reposer. Je pense avoir encore un album en moi, mais je choisirai certainement la comédie», explique-t-elle. Quand les animateurs précisent qu’elle n’est pas obligée de choisir, et qu’elle peut continuer ses deux passions, la star de la série «Only murders in the building» explique être fatiguée de jouer sur les deux tableaux. «Vous avez raison, mais je vais avoir envie de me poser, parce que je suis épuisée», dit-elle.

La machine Disney

Révélée à la télévision à l’âge de 10 ans dans la série «Barney & Friends», puis dans «Les Sorciers de Waverly Place», Selena Gomez souligne que mener ces deux carrières a eu des conséquences sur sa santé mentale.

«J’ai été internée dans un institut et j’ai été obligée d’annuler une de mes tournées. Ça m’est arrivée parce que j’aime travailler et que cela me tient éloigné des mauvaises choses», poursuit-elle, précisant que son rêve était de devenir comédienne. Et que sa carrière de chanteuse est née en raison de ses débuts chez Disney, une «machine» qui «vous force à savoir chanter afin de pouvoir interpréter le générique».

«Je voulais être actrice, je n’ai jamais aspirée à être une chanteuse à plein temps, mais apparemment, ce passe-temps s’est transformé en autre chose. Je ne pense pas être la meilleure chanteuse, mais je sais raconter des histoires et j’aime être capable de faire des chansons», conclu-t-elle.