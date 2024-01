«En Aparté» : Yannick Alléno corrige la journaliste Nathalie Levy sur la mort de son fils

Invité de l’émission «En Aparté» sur CANAL+ ce jeudi 4 janvier, Yannick Alléno a tenu à corriger la journaliste Nathalie Levy au moment d’aborder la mort de son fils, Antoine, en 2022. Un témoignage particulièrement émouvant.

L’importance des mots. Chef triplement étoilé, Yannick Alléno était l’invité de Nathalie Levy dans l’émission «En Aparté» sur CANAL+ ce jeudi 4 janvier. Un entretien riche et émouvant au cours duquel il est notamment revenu sur le décès de son fils, Antoine, 24 ans, en mai 2022, après avoir été percuté par une voiture alors qu’il se trouvait à l’arrêt à un feu rouge sur son scooter. Le conducteur était ivre, sous l’emprise de stupéfiants, au volant d’un véhicule volé, et a fui la scène après le choc.

Alors que la journaliste a utilisé le terme «d’accident de la route», Yannick Alléno, qui a créé depuis une association d’aide aux familles des victimes de drames similaires, n’a pas pu s’empêcher de la reprendre, préférant qualifier cet acte d’«homicide routier». «Déjà vous avez dit un mot qui ne me plaît pas beaucoup, c'est l'accident. Aujourd'hui, il est important de parler et de qualifier les choses. Quand on les nomme, le mal est beaucoup plus facile à traiter. L'année dernière, plus de 529 enfants de 15 à 25 ans sont partis d'homicide routier», commence-t-il.

Un peu d'humanité

«Quand j’ai vu Antoine par terre, parce qu’il est mort en bas de la maison… On rentre dans un cycle assez difficile à digérer. Je me retrouve devant la juge d’instruction qui, je pense, fait un travail remarquable. Elle m’a dit : ‘On a arrêté ce monsieur, et on l’accuse d’homicide involontaire’. Ça m'a fait bouillir. Comment on peut qualifier ça comme ça, d'un type qui a volé une voiture avec violence, qui avait bu et consommé des substances, qui fuyait, qui arrivait à une vitesse de plus de 100 km/h dans le dos de mon fils ? Et en plus, le gars fuit son crime. C'est un lâche, il s'est barré, sans même regarder si on allait bien. On ne peut pas parler d'accidentologie. Mon combat aujourd'hui c'est de faire changer les mots. On en a marre d’entendre dire que nos enfants sont morts de façon involontaire, parce que la plupart du temps, ce n’est pas le cas», poursuit-il.

L’association «Antoine Alléno» créée par le chef étoilé a notamment pour objectif de «remettre un peu d’humanité» dans les démarches administratives qui suivent ce genre de drame. Yannick Alléno n’hésite pas à parler de «violences administratives» et souligne le manque d’accompagnement et de soutien des familles dans un moment où leur existence vient de tourner au cauchemar. «J'ai vu des choses quand ça nous est arrivé que je ne souhaite à personne. C'est impressionnant, c'est un marasme de violences administratives», indique-t-il.